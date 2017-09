Agencias rechazan gestionar la campaña institucional del referéndum catalán

Las agencias rechazan gestionar la campaña institucional del 1-O y los medios privados, incluso hasta los afines como el ‘Ara’, se niegan a emitirla

En todo acto de propaganda, la difusión y el eco mediático que se consigan resulta capital para lograr el objetivo perseguido. La Generalitat de Cataluña lo sabe. Por eso, nada más aprobarse el miércoles en el Parlament la Ley del Referéndum publicaron en sus redes sociales la campaña institucional del 1-O. Un spot que ya había emitido parcialmente, dos días antes, TV3. Pero en lugar de altavoces, el Govern ha encontrado sonoros portazos y el silencio en los medios. Las agencias renunciaron a distribuir la campaña entre las televisiones, radios, prensa… Y los medios privados, incluidos algunos tan afines como el Ara, han rechazado publicar el anuncio que invita a votar.

La preocupación de la Generalitat ante el hecho de que un pilar clave, como la difusión a la sociedad catalana de la campaña para votar el 1-O, se tambalee es tal que eurodiputados de ERC y del PDeCAT -partidos que integran Junts pel Sí, que gobierna la Generalitat- han denunciado ante la Comisión Europea (CE) la persecución legal contra los medios que difundan la campaña del referéndum. «Los medios de comunicación que publican los anuncios del referéndum también han sido amenazados por el fiscal general, que también quiere bloquear las páginas web vinculadas con el referéndum», protestan.

El vacío mediático es de tal importancia que la Generalitat se vio obligada el jueves, tras aprobar en el Parlament la Ley del Referéndum y la de Transitoriedad, a declarar desierto el concurso de licitación para la inserción en los medios de comunicación de una«campaña de publicidad institucional para potenciar el civismo». En el pliego no mencionaban explícitamente que era la campaña para el referéndum; lo camuflaban como un acto de «civismo».

Dos agencias de medios presentaron oferta a este concurso: Carat España (2.782.879,24 euros) y Focus Media (2.713.384,44 euros). Otra, Arena Media, no llegó a presentarla porque envió un escrito de renuncia a la licitación. Havas Media no pudo concursar por un error de forma en su propuesta. La Generalitat adjudicó el concurso a Carat el 4 de septiembre. Pero ese mismo día, la dirección de Carat informó a la Generalitat de su decisión de no aceptar la gestión de la compra de los medios de la campaña adjudicada previamente por concurso, tras una evaluación global, por parte de la asesoría jurídica de la compañía, sobre el riesgo para su imagen y reputación, además de la legalidad de la misma en un potencial futuro.

La Generalitat concedió entonces la distribución de la campaña del referéndum a Focus Media, que el 5 de septiembre también renunció. Así, «ante la falta de ofertas admisibles para su valoración», el Govern tuvo que declarar desierto el concurso.

«No encuentran a nadie que difunda la campaña. Por no tener, no tienen ni agencia de medios», comentan fuentes del sector. ..

Mientras, los medios de comunicación han rechazado también dar cobijo a la campaña que muestra un cruce de vías del tren y la frase: «Naciste con la capacidad de decidir. ¿Renunciarás a ella?». Fuentes del sector de la radiotelevisión explican que se trata de un «tema más legal que ideológico; estamos hablando de cometer un delito y tener que rendir cuentas ante un tribunal». Estas fuentes recuerdan que nunca emiten comunicaciones que no tengan una base de legalidad, que es un principio básico para sus compañías, de la misma manera que no emitió anuncio alguno en la consulta del 9-N de 2014.

RTVE tampoco se hará eco de la campaña. En cambio, la semana pasada presentó su programación para la temporada 2017-2018, con un claro guiño a Cataluña. Duplica las horas de emisión en catalán en TVE, abre nuevas ventanas en La 1 y en el Canal 24 Horas, además de renovar la franja de La 2.

Quienes sí emitieron la campaña, al menos hasta este fin de semana, fueron los medios públicos catalanes. TV3 y Catalunya Ràdio lo difundieron, pese a que el Tribunal Constitucional apercibió el jueves a los responsables de los medios de comunicación públicos catalanes de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa tendente a la organización del referéndum.

El diario Ara se justifica por no publicar el anuncio

El consejo de administración y editorial del diario Ara se vio este fin de semana obligado a emitir un comunicado para justificar ante sus lectores, mayoritariamente independentistas, la decisión de no publicar la publicidad del Govern de la convocatoria del 1 de octubre. Según señalan en su nota, el diario «no hará nada que ponga en peligro la continuidad del proyecto» ni facilitará un hipotético «cierre» de su actividad «en días tan decisivos».