Fernanda Vallejos: “Para los comicios de octubre se espera un balotaje”

La candidata a Diputada Nacional por Unidad Ciudadana, Fernanda Vallejos, brindó una Conferencia de Prensa en donde abordó la situación que atraviesan distintos sectores tras la crisis. Abordó los índices de desocupación, el rol que desempeña el Gobierno Nacional e hizo hincapié en la desaparición forzada de Santiago Maldonado.

En la Conferencia de Prensa la acompañaron la Diputada Nacional Fernanda Raverta, los concejales Marcos Gutiérrez y Daniel Rodríguez. También estuvieron presente José Luis Zerillo, Roberto Páez, entre otros

Consultada por “el Retrato…” sobre las elecciones y el rol que juega Florencio Randazzo, explicó que: “Como síntesis de lo que fue el resultado de las Primarias, que es lo que nos da el piso para empezar a discutir esta elección general de octubre es que independientemente de las posiciones de los dirigentes ha habido una amalgama en las aspiraciones de la ciudadanía Argentina. Dos de cada tres Argentinos se han expresado en contra de estas políticas de ajuste económico de deterioro y degradación institucional.”

Vallejos mencionó que ese voto opositor al gobierno actual eligió a Unidad Ciudadana entre otros partidos políticos en las PASO. Y opinó que para los comicios de octubre se espera un balotaje, aseveró que para esa instancia se verá la confluencia de todos los sectores que han expresado su negativa, eligiendo ahora la lista de Cristina Fernández de Kirchner.

Al ser consultada por “el Retrato…” si creía que la situación en lo económico iba a empeorar, respondió que: “El propio presidente Macri cuando salió a hablar tras el supuesto triunfo dijo que este modelo había llegado para quedarse por 20 años más, puntualmente sus alfiles económicos, los Ministro Luis Caputo y Nicolás Dujovne han expresado que ellos esperan el resultado electoral para profundizar estas políticas de retroceso en materia tributaria, porque ahora se viene una reforma que significa cobrarle menos impuestos a los más ricos, empresas y a sectores con mayor capacidad contributiva.

Sobre los conflictos que han planteado varias ramas de trabajadores, aseveró que estamos en un Estado que se resiste a pagar salarios dignos, y mencionó como ejemplos a las unidades públicas que según su criterio se encuentran desfinanciadas y vaciadas de sus funciones, también señaló a los hospitales públicos que son un “desastre”, y al gremio de trabajadores de la salud que vive “de paro en paro”. También recordó la situación de los paros de los trabajadores judiciales y de las familias que llegan a un hospital y son derivados a otros por la falta de insumos.

También se refirió a la desaparición de Santiago Maldonado: “Estamos en una crisis que trasciende estrictamente lo económico ya que estamos atravesando la desaparición de un ciudadano en plena democracia. Hace más de un mes que no sabemos dónde está Santiago Maldonado, imaginarán que con esta grave preocupación, con la política de ajuste en los sectores más vulnerables como así también en la clase media, el control social y la represión de la protesta, estas cosas nos tienen muy ocupados,” aseveró.

Vallejos opinó que la desaparición de Santiago Maldonado creó una crisis entre Cambiemos, el gobierno y la sociedad Argentina. Agregó también que en esta oportunidad el gobierno no ha estado a la altura de la sociedad porque no ha dado cuenta de un grado de madurez política y de los valores tan altos como son la libertad, la memoria y la justicia. Además, señaló que el fallo del 2×1 fue una clave fundamental para determinar “cuáles son los límites que la ciudadanía no está dispuesta a dejar que se traspase.”

“el Retrato…” también le consultó a Vallejos su opinión con respecto a la Ministra de Seguridad: “Patricia Bullrich está más preocupada por negar situaciones que son innegables como la participación y responsabilidad de Gendarmería. Pero además en ocultar el rol que desempeñó el rol de su jefe de gabinete de Ministro, Pablo Noceti, que estuvo en el lugar y no por casualidad. Documentos de Gendarmería lo demuestran, están los audios de Noceti dando cuenta del porqué de su presencia en el lugar, más los testimonios. Todos estos documentos muestran que Noceti estaba coordinando el operativo de desalojo que terminó en la represión violenta con balas de plomo contra la comunidad. “

Además señaló que Patricia Bullrich debería haber respetado los protocolos y haber apartado a los funcionarios intervinientes (en referencia a Gendarmería y Pablo Noceti).

Sobre la situación de cierre que atraviesan distintos sectores en Mar del Plata mencionó a Pampita: “Esta parrilla era muy tradicional por los 50 años de historia que tenía. Cuantas crisis atravesó, lo mismo que las pymes, más allá de todo sobrevivieron, salieron golpeados pero pudieron volver a poner en funcionamiento el lugar,” y agregó que este es un fenómeno que: “da pavor, en un año y medio se vio el cierre de varios comercios que bajan las persianas. A esto hay que sumarle las familias que perdieron la capacidad de compra para poder ir a comer un asado en ese espacio.”

Por último señaló que Mar del Plata posee uno de los índices más altos de desocupación por la crisis que atraviesan distintos sectores productivos que están resentidos tras las políticas de ajuste que aplica el gobierno. Señaló que han percibido desde Unidad Ciudadana mucha angustia y desazón, pero que también hay mucho deseo de recuperar “pequeñas tranquilidades” como son las fuentes de trabajo y la posibilidad de que: “Si a un hijo se le rompe un par de zapatillas, poder comprar otras”.

DANIEL RODRÍGUEZ VE UNA CIUDAD COMPLICADA

Por su parte, el concejal Daniel Rodríguez se alegró de la presencia de Vallejos y explicó que: “Fernanda ha explicado desde su visión de economista un planteo de economía en términos que la gente interprete. Es importante que el hombre común sepa las cosas liminares de la economía. La mayoría del pueblo Argentino no está haciendo especulaciones para ver de qué manera mejora sus ingresos a través de dólares, lo hace a través del trabajo remunerado. Me parece que tener economistas que plantean cosas con estas características y este nivel es lo que Unidad Ciudadana necesita.”

Sobre la situación económica de la ciudad expresó que la situación es “muy complicada, ya que la macroeconomía que incide a nivel nacional baja a nivel local, esta ciudad arranca levantando la cortina a la mañana con 50, 60 millones abajo, mes tras mes. Es una discusión muy profunda porque no se sostiene con los vaivenes de la política. Los marplatenses tenemos un deber de evaluación económica y sostenimiento de la producción, los ingresos, las inversiones que nos permitan tener una economía local sana.”