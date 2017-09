Portuarios rompen el pacto con Vidal y piden por un Mercado Concentrador

Trabajadores de la estiba, fileteros y marítimos se concentraron este viernes en el monumento a los pescadores –Avenida de los Pescadores y Diagonal San Gabriel- en medida de fuerza por trabajo genuino. Aseguraron que “no puede existir un pacto social con la gente sin trabajo”

Frente al Monumento a los Pescadores, trabajadores del puerto se reunieron para reclamar por la falta de trabajo. Carlos Mezzamico, Secretario General del SUPA, explicó ante “el Retrato….” que: “El reclamo se basa en que nos hemos quedado sin trabajo, en el último mes se terminó de romper el trabajo en el puerto de Mar del Plata porque primero arrancamos con 50 barcos que se fueron al sur, dejando alrededor de 200 de personas sin trabajo, y ahora no abrieron el Caladero Norte del calamar, afectando entre 300 y 400 personas más.

El Secretario General indicó que son 750 estibadores de los cuales sólo logran conseguir trabajo 150, además señaló que esto nunca había pasado en el puerto de Mar del Plata en los últimos 40 años.

“Esto se debe a dos cosas fundamentales que viene sucediendo hace varios años, la desidia e ineficacia de los funcionarios que manejaron la cartera de pesca nos llevaron a esto. A la pesca la usaron como moneda de cambio y no le prestaron atención. Desde el año 92 que Menem saca el Mercado Concentrador Pesquero del principal puerto de pesca de la Argentina (arma fundamental que tenía el Estado para manejar la pesca y llevar el control) quedó en manos de los empresarios y ahí surgió el debacle de la pesca,” aseguró.

Con respecto al proyecto para volver al mercado aseveró que la iniciativa se presentó infinidad de veces y “nunca le dieron bola”. Afirmó que con un Mercado Concentrador sabríamos dónde estamos parados pero que esto no funciona así.

También apuntó contra el INIDEP ya que: “Hace casi 5 años que no investiga, Argentina hoy no tiene una dimensión de lo que pasa con los cardúmenes ni la biomasa. El problema está ahí. El mal manejo de la política se transforma en tragedias sociales como estas, en donde tenes entre 600 y 700 trabajadores que no pueden llevar el pan a la casa, si a esto le sumamos los del SOIP son alrededor de 7 mil personas.”

Mezzamico señaló a “el Retrato...” que “el puerto es el motor de la ciudad, sin embargo en la movilización se puede ver la falta de funcionarios y, por lo tanto, la falta de interés en este sector”. Hizo también hincapié en que los trabajadores están desprotegidos.

Al ser consultado sobre las acciones de María Eugenia Vidal, afirmó que: “Con la gobernadora hicimos un pacto que con nosotros, en la medida que pudo, cumplió. El problema que tiene es que la pesca no pasa por provincia, pasa por Nación. Cuando le pedimos por los rembolsos del sur, le sacaron los rembolsos. Cuando le pedimos que Mar del Plata esté integrada en el tema de reembolso, sacaron una medida que ojalá que sea buena: Le van a dar el reintegro a todos los empresarios pesqueros de la Argentina, si le agregan valor al pescado. Ahora dependemos de los intereses de los empresarios, porque los empresarios de la pesca están apostando a la pesca en los barcos congeladores porque achican los gastos en un 80%,” comentó.

Sobre la designación de Oscar Fortunato al Consejo federal Pesquero, opinó que los empresarios se juntaron con el Presidente y a la semana nombraron a Fortunato. Además consideró que este es gerente de los empresarios y él va a hacer su trabajo para que los empresarios tengan “lo que le conviene”.

“El famoso costo laboral del que tanto hablan los empresarios no existe. De ese costo se hace cargo el laburante cuando se paga la obra social, los seguros, la jubilación. De la noche a la mañana te dejan sin trabajo, el costo de una cooperativa ronda los 8 mil pesos mensuales cada uno. Vos imaginate una cooperativa que tenía entre 20 y 30 socios, de la noche a la mañana se van y te dejan con las manos vacías,” sentenció.

Sobre la precarización laboral aseguró que no le tienen miedo porque sienten que desde 1992 a la fecha se encuentran precarizados, pese a que los empresarios se “llenaron de plata” y no se hacen responsables ni de los trabajadores ni de realizar mantenimientos en las áreas correspondientes.

“Esto recién empieza, nosotros hicimos un pacto con la gobernadora y hasta hoy lo cumplimos con respecto a la paz social, hoy no puede existir un pacto social con la gente sin trabajo. De aquí en mas ni yo sé lo que va a pasar, hay días que no trabaja nadie,” reveló.

Esta medida de fuerza es apoyada por representantes del SOIP –Sindicato Obrero de la Industria del Pescado- y referentes del SAON dentro de estos sindicatos, sumados a estibadores, fileteros y marítimos se concentran un total de 9 mil trabajadores, Mesamico reconoció que: “Los gremios portuarios estamos todos juntos trabajando en conjunto.”

Por último expresó que desde el sector tiene muchos proyectos para reactivar el puerto pero que falta quien escuche estas propuestas: “Uno de los proyectos es que el gobierno se dedique a que la flota fresquera salga a navegar y a traer el pescado, estos necesitan que el gobierno subvencione los insumos más caros. Otro punto –que correría por cuenta de los empresarios- es que los reintegros brindados se le agreguen valor en tierra. Además señaló que el estibador es el que mueve el puerto, por lo que en los momentos de crisis debe estar integrado para tener la garantía de poder llevar a su casa comida.”