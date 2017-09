Choferes de larga distancia iniciaron un paro de actividades por reclamo salarial

Las empresas afectadas a esta medida de fuerza son Tata, San José, Flecha Bus, Vía Bariloche y Micromar, según aseguró en lo local el Secretario Gremial ,Adrián Giménez de la Seccional UTA de Mar del Plata. Este reclamo se originó tras “la falta de pago del acuerdo salarial en torno a la resolución Ministerial”.

Choferes de colectivo realizan un paro por tiempo indeterminado por el “incumplimiento de pago de la suba salarial del 21% dispuesta por el Ministerio de Trabajo,” según aseguró Giménez. Las empresas afectadas hasta el momento son: Tata, San José, Flecha Bus, Vía Bariloche y Micromar.

El Secretario Gremial, explicó que: “Si un micro salió antes de las 00 horas el coche va en tránsito y llega a destino,” mientras que las que están afectadas ya se adhirieron al paro”.

Consultado sobre las agencias que en las últimas horas estuvieron vendiendo pasajes, expresó que: “No tiene nada que ver porque no están involucradas dichas empresas dentro de la medida de fuerza. Si no están dentro del grupo Flecha que incorporaron ellos a última hora no estaban en la diagramación del paro”.

Este reclamo, según señaló el Secretario Gremial, se debe ante la falta de pago del acuerdo salarial en torno a la resolución Ministerial y agregó que “algunas empresas están con la escala vieja que corresponde al mes de Julio, porque en los meses de agosto y septiembre ya debería estar incluido el básico de 21 mil 600 pesos,” aseguró.

Desde este viernes y hasta el martes que viene se estará desarrollando esta medida de fuerza que incluye a las empresas ya mencionadas (Tata, San José, Flecha Bus, Vía Bariloche y Micromar). Mientras que el próximo martes “arrancaran con la misma medida otras 4 empresas más, y así progresivamente.”

Giménez agregó también que: “Si en Mar del plata cumplieran con el acuerdo de la Resolución Ministerial seria un agregado solidario. Lo que le corresponde a la Seccional es Rio Paraná, El Rápido S.A, Tony Tour (que están liquidando con la escala actual de agosto).”

La medida se inició pasada la medianoche y tuvo como consecuencia largas filas en las ventanillas de las empresas para cambiar los pasajes ya que la medida afecta a nivel Nacional.

Por otro lado, La Cámara Empresaria de Larga Distancia (CELADI), opinó que “no existe a la fecha ningún acuerdo firmado entre las cámaras representativas de la actividad y el gremio, por lo que hasta que el Ministerio de Trabajo no se expida sobre este recurso, la resolución de pago resulta en abstracto y las empresas no se encuentran incumpliendo ningún acuerdo,” expresó la cámara.