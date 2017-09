Pablo Micheli: “En Mar del Plata el panorama laboral es muy complicado”

El Secretario General nacional de la CTA Autónoma, Pablo Micheli participó de un plenario de la Regional Mar del Plata, Balcarce y Mar Chiquita de la CTA-A con representantes de gran parte de las organizaciones nucleadas en la Central. En este encuentro realizado el miércoles 6 de septiembre, se analizaron las problemáticas y reclamos laborales en Mar del Plata y región. También se discutió la posibilidad de realizar una medida de fuerza nacional con todos aquellos sectores que pretendan frenar el ajuste que el gobierno quiere llevar adelante.

El Plenario se realizó en la sede del SITACLAH (Sindicato de Trabajadores de Casinos, Lotería, Agencia e Hipódromos de Mar del Plata). En la mañana del jueves se realizó una conferencia de prensa de la que participaron Pablo Micheli, José Rigane (Secretario Adjunto de la CTA-Autónoma y Secretario General de Luz y Fuerza Mar del Plata), Cristian Echeverría (Secretario General del SITACLAH), Gerado Cussi (Secretario General del Sindicato de Repositores SIPRE), Carlos Amodey (Secretario General de la Unión de Conductores de la Argentina UCRA) y Nando Acosta (Secretario General de la CTA-A de Jujuy).

En Conferencia de Prensa, Cristian Echeverría dijo que “los trabajadores de diferentes organizaciones locales estamos viviendo situaciones laborales muy complicadas y la conducción nacional de la CTA-A vino a y ponerse al frente de las reivindicaciones por la crisis que se está viviendo en Mar del Plata. Creemos que hay que juntar a todos los compañeros de todo el movimiento obrero y de las organizaciones sociales para dar respuestas y estar en la calle”.

Pablo Micheli dijo “venimos a respaldar una reorganización de la CTA local ante la falta de apoyo que las organizaciones locales sienten por parte de la conducción Regional. Acompañamos a los trabajadores del Casino, de Luz y Fuerza, a los repositores y a los choferes de colectivos en sus luchas. Vemos que hay un panorama laboral muy complicado, con Mar del Plata al tope de las ciudades con mayor desocupación, miles de despidos y trabajadores perseguidos por afiliarse a algunos sindicatos. En el plenario que realizamos estuvieron el 90 por ciento de las organizaciones de la CTA-A local y sin embargo, no participó el Secretario General. Vemos que no hay funcionamiento de la Central local y esto nos preocupa porque no queremos ser una Central que no sea democrática, plural y donde se puedan discutir las diferencias. No desconocemos la investidura del Secretario General pero creemos que tienen que estar donde están los compañeros trabajadores”.

PARO NACIONAL

Sobre la posibilidad de la concreción de un Paro Nacional, el dirigente afirmó que “estamos discutiendo la realización de un paro nacional. Pero vemos que algunos sectores sindicales intentan negociar con el gobierno para no realizar esa huelga porque amenazan investigar los patrimonios de los dirigentes sindicales. Algunos sectores, con tal de no perder los privilegios, negocian en contra de realizar una medida de fuerza. Hay dirigentes que tienen problemas para mostrar sus declaraciones juradas y nos parece lamentable que el gobierno corra una medida de fuerza porque aprieta a los dirigentes sindicales”.

PANORAMA LABORAL

Pablo Micheli dijo que “el ajuste contra los trabajadores no es un invento nuestro. Todos los informes hablan de pérdidas de cientos de miles de empleos calificados en diversos sectores indust riales. El Gobierno dice que se crean nuevos empleos pero son para tercerizados o momentáneos de la obra pública por las elecciones. Frente a ese cuadro, plantear que no hay que unirse con todas las centrales de trabajadores, es un suicidio. Lamentamos que haya compañeros que no quieran dialogar”.

REFORMA LABORAL

Sobre la idea de los funcionarios de realizar una reforma de las condiciones laborales, el Secretario General de la CTA Autónoma dijo que “buscan flexibilizar aún más las condiciones, con la excusa de que se generarán nuevos puestos de trabajo. Pretenden igualar los salarios locales con los de los países asiáticos. Acá hay trabajadores que conseguimos derechos laborales a través de la lucha y la organización, y no estamos dispuestos a perderlos. No hay razón para justificar que los trabajadores tengan que hacer mayores sacrificios: ¿por qué no lo hacen los empresarios que nunca ponen un centavo y que ante el primer síntoma, cierra y dejan a miles en la calle? Tiene que haber un Estado presente, que no permita que se corte el hilo por lo más delgado, que son los trabajadores”.

SANTIAGO MALDONADO

Por último, Micheli remarcó la preocupación de la Central Sindical por la desaparición de Santiago Maldonado: “el Estado tiene una responsabilidad directa que no quiere asumir. Este gobierno neoliberal esconde que cuando envía a la Gendarmería, va con órdenes de represión salvaje y esto genera estas consecuencias. Es una vergüenza que el mundo entero esté cuestionando la actitud de la Ministra de Seguridad y acá se la defiende. La represión de la protesta es una metodología que los gobernantes utilizan y este gobierno abusa de eso. Nos tenemos que preparar para ser muchos en la pelea porque la masividad evita la posibilidad de represión. Este gobierno no va a dudar en repartir palos y gases o recurrir a fuerzas de Seguridad como la Gendarmería, que luego termina desapareciendo a un joven”.