Presidenta del Parlament recusa a los miembros del Tribunal Constitucional que decidirá si tramita el recurso o no

El Tribunal Constitucional ha recibido a las 9.30 horas de este miércoles un escrito en el que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell,recusa a los 12 magistrados del tribunal. Carme Forcadell alega que todos ellos están contaminados

por resoluciones previas sobre el proceso de desconexión y les es aplicable una de las causas tasadas de recusación que recoge la ley: “Haber participado en la instrucción de la causa penal o haber resuelto el pleito o causa en anterior instancia”.

La Ley del Tribunal Constitucional indica que la recusación debe ser resuelta por el propio Pleno, que hoy y mañana tenía ya prevista la celebración de un Pleno ordinario [lea en PDF el escrito de recusación]. La reunión de este miércoles ha concluido sin que los magistrados hayan abordado el asunto.

Los magistrados tienen la posibilidad de rechazar la recusación a limine, es decir, de plano, como ya ha hecho en alguna otra ocasión en procesos relacionados con resoluciones del Parlamento catalán. Para ese rechazo de plano podría alegar, por ejemplo, por su falta manifiesta de fundamento, o por el plazo en el que se ha presentado o por considerar que se trata de un fraude procesal que sólo busca dilaciones.

Ese rechazo de plano supondría que la recusación no se llegaría siquiera a tramitar y no retrasaría ninguna actuación del TC relacionada con el proceso soberanista. Dadas las circunstancias del caso, todo indica que el TC no llegará a tramitar la petición de Forcadell.

Al margen del fundamento de fondo de la recusación, la solicitud de Forcadelldebe superar un obstáculo previo: la presidenta del Parlament no está personada en el procedimiento y hasta que no lo esté no tiene legitimación para presentar recusaciones. El escrito de su abogado -de guardia toda la mañana a las puertas del tribunal- se inicia pidiendo esa personación y explicando que no sabe precisar cuál es el número de registro del procedimiento de ejecución de sentencia en el que quiere ser parte y en el que podría llegar a ser suspendida de sus funciones por desobediencia.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa