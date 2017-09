Miguel José: La niña atacada por el pitbull se encuentra fuera de peligro

“La niña que fue atacada por un pitbull se encuentra fuera de peligro” precisó el pediatra y jefe de emergencias del Hospital Materno Infantil, Miguel José, al ser consultado sobre el estado de salud de la niña de 5 años. El doctor señaló que “Tenemos muchos casos por mes de mordeduras fatales.”

El pasado lunes un pitbull atacó a una nena y le provocó heridas graves. Por esta razón fue internada y operada en el Hospital Materno Infantil.

Miguel José, jefe de emergencia del lugar, expresó que: “Es una paciente que ingresó con lesiones graves en el rostro. Ayer por la mañana entró al quirófano tras curaciones y anestesia general que le realizaron los cirujanos plásticos por las lesiones de consideración que tiene en la parte de mejilla y mentón.”

El pediatra explicó que el cráneo no está comprometido y que esto facilitó el estado de recuperación de la niña. Agregó que en estos tipos de accidentes a veces se causan fracturas en el sistema nervioso que complican el desarrollo.

También destacó que: “La niña ingresó consciente al hospital sin tener comprometido otra zona que no fuera la cara. Ahora está internada en el segundo piso, en la sala general del hospital Materno Infantil. Esta con suero porque como toda mordedura se hace el tratamiento antirrábico. Se hace también el tratamiento de antibióticos de tipo agresivo porque son mordeduras que siempre son sucias.”

La cirugía que se le realizó fue de tipo `reparadora`. El médico que la operó realizó un trabajo a nivel de la mejilla y la región de mentón. No estuvo comprometida la nariz, el globo ocular ni la oreja.

Al ser consultado sobre la duración del ataque señaló que “No hay precisión pero no debe haber sido mucho. El perro estaba en su domicilio en un terreno donde comparten el lugar dos casas de la familia. Por circunstancias que se desconocen el perro atacó a la criatura y le causó estas lesiones hasta que apareció un familiar vecino que sacó al animal.”

El Hospital Materno Infantil aborda pacientes ya lesionados, hay un servicio que se llama epidemiologia en donde no sólo se registran enfermedades de tipo infeccioso, José hizo hincapié en que: “Todas las mordeduras están a la orden del día.”

El pediatra Miguel José opinó que: “Tenemos muchos casos por mes de mordeduras fatales. No quiero ahondar en si el pitbull es una raza para tener en la casa o no. Queda en cada uno porque hay quienes defienden al perro y quiénes no. Desde mi lugar de pediatra le puedo sugerir a la gente que no hay ningún lugar que como perro de sugerencia opten por un pitbull. Hay que considerar que aunque uno lo tenga de pequeño y lo eduque, el perro ya tiene una carga genética por eso su porte, musculatura y dentadura.”