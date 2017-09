Festival solidario ante los atentados contra el Teatro Séptimo Fuego

Se está llevando adelante la organización de este evento con el fin de dejar en evidencia las variadas amenazas que recibe el teatro Séptimo Fuego, como así también las amenazas que recibió su Directora, Viviana Ruiz. La celebración tendrá lugar desde el 8 y hasta el 30 de septiembre.

El 27 de julio el teatro Séptimo Fuego había sido vandalizado. Más tarde se amenazó a Viviana Ruiz, Directora del lugar, vía telefónica con la frase “déjate de joder con la cultura porque sos boleta,” sin embargo, esta frase, no logró apartarla de su participación en el área cultural. A esto hay que sumarle que hace unos días el teatro volvió a ser atacado y ante la falta de cámaras de seguridad no hay forma de identificar a los autores del hecho.

Ruiz aseguró que: “Este no es un hecho aislado porque venimos sufriendo en la ciudad distintos actos de violencia institucional. El mismo sábado pasado se intervino en una plaza en donde una murga ensayaba para pedir documentos y revisar mochilas diciéndoles que si no cumplían con esto los podían detener. También van y piden documentos en las salidas de los terciarios de arte como el IPA. No son casos aislados, nosotros respondemos a esto es con mucha más cultura.”

La Directora del espacio explicó que esta agresión se realizó en un espacio que lleva 20 años desarrollando actividades culturales y artísticas en la ciudad. “Realmente consideramos que somos un ícono de la cultura, de manera que pegan aquí porque es donde le pegan a toda la cultura,” precisó.

Frente a las agresiones se está realizando un festival solidario llamado “Abracemos la Cultura” que se llevará a cabo a partir del 8 al 30 de septiembre. Allí van a participar distintos grupos de danza y van a haber proyecciones.

“Vamos a responder con mucha más cultura,” por otro lado, Ruiz también quiso “agradecer el apoyo y la solidaridad que se está llevando a cabo, no sólo desde la comunidad artística, social y culturales, sino también los mismos vecinos que se acercan y nos dejan el teléfono para cualquier urgencia.”

Sin dudas este hecho movilizó a la comunidad. La directora expresó estar conmovida por las respuestas recibidas.

“No nos van a amedrentar, vamos a seguir adelante con el teatro que hacemos, el tipo de actividad que llevamos adelante, y con la sala abierta y a disposición de todos los elencos de música y de danza que están participando de este festival,” anunció.

Por tal motivo, el teatro convoca a grupos de música, danza y teatro con el fin de fortalecer y resistir la cultura de Mar del Plata. La programación comenzará el viernes 8 a las 22 horas con la obra “Revelo 1923,” de Jorge Goldenberg, dirigida por Viviana Ruiz.

El sábado 9 a las 22 horas será el turno de “Pitt y Sball, en el invernadero occidental de la casa de cura,” de Renzo Casali, dirigida por Marcos Moyano.

Mientras que el domingo 10 a las 9 horas, se llevará a cabo un “Foro para la resistencia,” que será una charla-debate a cargo de Antonio Mónaco y Gabriel Cabrejas. Además se podrá disfrutar de música “Durga Devi” y poesía.

Sumado a las respuestas que dieron vecinos y allegados a la cultura, la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia, a través de Javier Faroni (Presidente de la Comisión de Cultura), presentó un proyecto en donde se repudian los actos vandálicos producidos en las inmediaciones de El Séptimo Fuego, tanto en el área del teatro como a la encargada del lugar, Viviana Ruiz.

En los fundamentos se puede leer que el proyecto tiene como propósito repudiar los hechos de violencia que fueron intimidatorios y comenzaron en julio mediante la amenaza de muerte que sufrió Ruiz. Y califica que “la situación de hostigamiento llega a su máxima expresión el sábado 2 de septiembre, cuando se dañan las dos cerraduras que protegen la asociación civil.”

Más abajo se puede leer que estos hechos vandálicos que sufre el teatro representa para la cultura de Mar del Plata “la gota que derramó el vaso en todo lo atinente al lugar de importancia y atención que ocupa para la gestión municipal”.

Finalmente el documento destaca que “la gestión municipal oficialista ha tenido como principal política cultural el vaciamiento de programas y del presupuesto para el área, como es el cierre de la Orquesta Infanto Juvenil, los talleres culturales, la Clausura de la Comedia Municipal y el escenario andante, el destrato con el circo La Audacia, y la pérdida del Teatro Diagonal”, entre otras.