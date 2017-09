Dos muertos y una amputación por ataques sucedidos en el último mes

En el último mes fueron recurrentes los casos en donde esta misma raza atacó a distintas personas en varias localidades. En el mes de agosto en San Juan, un joven de 19 años sufrió un ataque de epilepsia y al caer al suelo fue atacado por un pitbull hasta matarlo.

En la localidad de Guaymallén una mujer de 82 años sufrió otro ataque brutal cuando su perro le arrancó el brazo a la altura del codo. Al no poder ingresar a la vivienda los vecinos llamaron a la policía quien logró entrar por los techos de la casa. Allí encontraron a la mujer y al no poder separarlos tuvieron que dispararle al animal. Pese a los esfuerzos médicos no pudieron salvarle el brazo, por lo que la mujer sufrió una amputación del mismo.

Otro caso fue registrado en La Tablada, cuando una beba de un año y medio fue atacada por la misma raza. Quien halló la situación fue la madre de la criatura que cuando intentó separar al animal de la niña fue también atacada. Este perro era entrenado en un club de la zona que se dedicaba sólo a esta raza. Tras el intento de los doctores, la beba perdió la vida a causa de los daños, mientras que su mamá sufrió graves lesiones en la zona del brazo.