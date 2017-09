Mirtha Legrand le pegó a Macri, criticó fuerte a Tinelli y habló del caso Santiago Maldonado

Sin pelos en la lengua, la diva criticó muy fuerte a Mauricio Macri, habló de la desaparición de Santiago Maldonado y le pegó a Marcelo Tinelli por la parodia de la entrevista a la falsa Cristina Kirchner interpretada por Martín Bossi.

Salió al aire con la excusa de referirse a su enojo con la revista Gente, que no la invitó a su gala aniversario. Y tras afirmar que esas “son cosas” que le molestan y “llegan al corazón”, sostuvo: “Ahora igual lo único que importa es que aparezca Santiago Maldonado, esa es la verdad. Ahí tenemos que poner el acento”.

Al momento de opinar sobre la parodia de Tinelli y Bossi, fue muy dura: “Me pareció horrible lo que vi en Facebook, espantoso, no me gustó”. Y aprovechó para criticar la entrevista telefónica a la que accedió Macri durante la grabación de ese sketch pero que finalmente no se vio al aire.

“Me pareció absolutamente inoportuna la salida al aire del presidente. Pero nadie se niega a la televisión. Es cholula, la gente es muy cholula”, sentenció. Y agregó: “(Macri) Pudo haber evitado el contacto y disculparse. En ese momento estaban destruyendo la Avenida de Mayo, ¿no? Estamos viviendo momentos muy sensibles, hay que tomar consciencia de lo que estamos viviendo. Así no se puede vivir”.

“¿Qué es lo que le preocupa?”, repreguntó Jorge Rial, conductor del ciclo. “Estoy muy preocupada, porque yo veo más allá, querido. Veo que la grieta se ensancha cada vez más. ¿Cuándo va a llegar el momento de la reconciliación para los argentinos? Yo soy grande, he vivido todos los gobiernos, como usted se puede imaginar. Pero lo que estamos viviendo ahora…. en un gobierno democrático, tantas ofensas y hechos delictivos“, puntualizó.

“Yo hice mucho para que este gobierno ganara, pero no soy militante”, aclaró apenas notó la sorpresa de los panelistas de Intrusos por sus críticas al macrismo. “Pero lo que estamos viendo es muy duro”, enfatizó. Y se preguntó: “¿Si siento que quieren desestabilizar a Macri? Sí, lo siento”.

Y cuando parecía que sus declaraciones iban bajando el tono, Legrand tiró otra bomba: “Creo que el presidente dijo que no se hablara más del tema, pero ya está instalado”, afirmó, en referencia a la desaparición de Santiago Maldonado. “Creo que sí, dio la orden de que no se hable más del tema porque está muy politizado”, completó.

“La gente se asusta de que desaparezca alguien. Yo me pongo en el lugar de la madre, de la familia. ¿Cómo está esa familia? Yo he perdido un hijo. Mi hijo se murió por una enfermedad, es cierto. ¿Pero esta madre que no sabe si su hijo está vivo o muerto, si lo mataron o no?”, preguntó a los periodistas de América.

Además, bancó a Susana Giménez por no haber entrevistado a Cristina y sostuvo que ella, por su “forma de pensar” tampoco “aceptaría” hacerle una nota. Y cerró: “Hoy veo violencia, una violencia terrible. Entre los robos, la gente que asesina, los femicidios, los cortes de calle, los piqueteros, ¿qué van a venir inversiones con todo lo que estamos viendo? Si yo soy empresario de un país extranjero no invierto en este país”