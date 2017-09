La UCR acompaña el pedido de aparición con vida de Santiago Maldonado

Ante declaraciones de integrantes de otras fuerzas políticas, haciendo una interpretación de la postura del radicalismo sobre la desaparición de Santiago Maldonado, Mario Rodríguez, Presidente del Comité local, hizo una serie de consideraciones, para fijar con claridad la posición de la Unión Cívica Radical de General Pueyrredon.

“Queremos rememorar que, apenas conocidos los sucesos, desde el radicalismo fue el Diputado Nacional Ricardo Alfonsín uno de los primeros dirigentes en dar su opinión, aseverando en ese momento que `que el hecho es muy preocupante. Naturalmente, no tengo elementos de juicio para asegurar nada. No obstante, las circunstancias en las que se produce, así como diversos testimonios, obligan a no descartar ninguna hipótesis. Ellas exigen del Gobierno acciones que no dejen duda alguna acerca de que está dispuesto a avanzar en la investigación sin otro interés que descubrir la verdad. Espero que la sociedad, sin apresuramientos, siga con atención el caso. Estas cosas no pueden relativizarse´“.

“Hoy, que ha pasado más de un mes sin noticias concretas, desde la Unión Cívica Radical acompañamos el pedido de aparición con vida de Santiago Maldonado, y exigimos al Estado Nacional que ponga a disposición de la Justicia todo lo necesario, a fin de que este lamentable hecho quede esclarecido cuanto antes y los responsables sean encontrados, juzgados y condenados con todo el peso de la ley”, expresó Rodríguez.

“No compartimos el uso de la violencia en ninguna de sus formas, ni la utilización política que algunos sectores quieren hacer de este doloroso suceso. Es necesario que todas las fuerzas políticas hagamos pública nuestra posición, pero que además actuemos con responsabilidad. En ese sentido, les recordamos las palabras del último candidato presidencial del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, quien afirmó al respecto que `puede haberse tratado de un caso de desaparición forzada`, pero aclaró que `no podemos comparar a un Gobierno elegido democráticamente con la dictadura´“.

Por ultimo señala que ” Desde la Unión Cívica Radical de General Pueyrredon ratificamos una vez más nuestro compromiso con la vigencia de la Democracia y los Derechos Humanos, y seguiremos reclamando verdad y justicia, y aparición con vida de Santiago Maldonado, para que NUNCA MÁS tengamos que reclamar, y mucho menos lamentar un desaparecido en nuestro país.