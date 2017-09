Familiares del Repunte se reunirán con autoridades nacionales en Diputados

En el marco de una audiencia pública, alrededor de 50 familiares del Repunte se reunirán este viernes a las 11 de la mañana en un anexo del Congreso de la Cámara de Diputados de la Nación con diferentes autoridades nacionales para tratar dos pedidos de informes vinculados a las condiciones estructurales de la embarcación y a la actuación de Prefectura.

“Desde Mar del Plata viajan a Buenos Aires alrededor de 20 familiares del Repunte, los otros viajan desde Puerto Madryn y hay otros que son de Buenos Aires. La audiencia pública se pide para tratar un tema y acá se pidió para tratar el pedido de informes del Repunte para verificar en las condiciones en que se había trabajado”, sostuvo Gabriela Sánchez, hermana del capitán de la embarcación en diálogo con “el Retrato…”

Asimismo, detalló que son dos los pedidos de informes: uno sobre las condiciones estructurales del Repunte y de la flota que salió desde Mar del Plata con langostinos y el otro, es sobre la actuación de Prefectura en las inspecciones, antes de la salida del Repunte como luego, en el tema del rescate.

En ese contexto, la hermana de Gustavo Sánchez, indicó que “el logro es muy importante porque es la primera vez que se trata en la Cámara de Diputados un pedido de informes sobre un hundimiento y es una forma de visibilizar el problema de la flota pesquera”.

“No es solamente el tema del Repunte sino que lamentablemente también es el tema de las condiciones de la flota en general y sino hay cambios estructurales, vamos a seguir teniendo hundimientos, lo cual es justamente lo que no queremos”, señaló y agregó: “Nuestra consigna es que no haya ningún hundimiento más”.

A su vez, detalló a “el Retrato….” que “el Repunte no tendría que haber salido de Mar del Plata por las condiciones en que estaba. Por eso se hace el pedido de informe de las inspecciones en Prefectura que tendrían que haber estado antes que salga la embarcación”.

En relación a la situación en particular del Repunte, señaló que por el momento no han tenido ninguna novedad.“Cuando salimos a decir que ya no estaban haciendo la búsqueda, nos dijeron que sí que se seguía haciendo, pero no creo que esto sea así”, apuntó Gabriela Sánchez a la vez que indicó que también les dijeron que se iban a comunicar con ellos para mostrarles otra parte del video.

“Nos habían dicho que iban a trabajar con la conformación de la Comisión independiente, pero tampoco tuvimos ninguna novedad. Por eso, queremos aprovechar el viaje a Buenos Aires para reunirnos con alguien del Ministerio de Seguridad y que nos de alguna respuesta”, expresó la hermana del capitán del Repunte a la vez que cuestionó que “antes de las Paso nos recibían todos, pero ahora después de las Paso no se acuerdan más del Repunte”.