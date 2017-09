Entregan miles de firmas al embajador argentino en Madrid por Santiago Maldonado

Representantes de la Asociación de Ex detenidos y Desaparecidos del Comité Aparición con Vida de Santiago Maldonado, la Comuna presos del Franquismo, partidos políticos, sindicalistas y del Comité Aparición con Vida de Santiago Maldonado, entregaron al embajador argentino en España, Federico Ramón Puerta, miles de firmas reclamando respuesta del Gobierno de Macri ante esta desaparición.

Una visible presencia policial, custodiaba el frente del palacio de la Embajada Argentina, así como el acceso al Consulado que se encuentra al lado, y al que no tuvimos acceso los periodistas para cubrir informativamente el encuentro.

“el Retrato…” intentó ponerse en contacto telefónicamente con el Departamento de Prensa de la Embajada, sin obtener respuesta a lo largo de la mañana, para indagar sobre la reunión a puertas cerradas sin posterior conferencia de prensa de las partes. La noticia, sin embargo estaba en la calle, como suele suceder en las manifestaciones, multitudinarias o pequeñas, cuando las mueve un espíritu solidario.

Solamente tres personas, debidamente acreditadas a quienes se les permitió ingresar, al mediodía, permaneciendo el resto de asistentes, unas cien personas, en la acera de frente, todas ellas portando folios con la fotografía de Santiago Maldonado.

A esa hora se permitió el acceso, al eurodiputado de Podemos Miguel Urban, Andrea Benites – Dumont de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos de la República Argentina y Josefina Martinez de la misma asociación y que también ingreso como integrante del Comité de Aparición con Vida de Santiago Maldonado.

Mientras se desarrollaba la reunión dentro de la embajada, “el Retrato….” entrevistó a Manuel Fernández, del Sindicato Solidaridad Obrera y trabajador del Metro de Madrid a quien le preguntamos desde cuando estaban acompañando el reclamo sobre el destino de Santiago Maldonado.

“Estamos desde el primer día que lo supimos, hace un mes, no queremos dejar pasar este hecho, además estamos con el pueblo mapuche, no queremos que vuelva el terror, ni en Argentina ni aquí, son dos países que lo han sufrido muchísimo, por eso estamos aquí, para dejar estas miles de firmas al embajador y para que el gobierno de Macri de una respuesta”

“¿Qué opinás de un acceso tan restringido para la entrega de firmas?.

“ Es ridículo, pero da igual, que dejen entrar a tres, que dejen entrar a veinte, sabe que vamos a decir lo mismo, pero bueno, son los típicos impedimentos que ponen para evitar que se exprese la gente, da igual, los tres lo harán fenomenal “.

“el Retrato…” también dialogó con Paula Medrano, otra de las personas que participaron de la silenciosa manifestación frente a la embajada argentina y a quien le preguntamos de que organización formaba parte.

“Soy hija de desaparecidos en la Argentina, desaparecidos de la dictadura, estoy en España porque hemos creado una red social “Por la libertad de los presos políticos” y evidentemente esto y junto a todos los demás reclamando la aparición con vida de Santiago Maldonado”

Josefina Martínez, integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos de la República Argentina dialoga con nuestro Corresponsal en las puertas de la Embajada

“ NO VAMOS A PERMITIR MAS DESAPARECIDOS”

¿Qué apoyo has encontrado en España?

“ Enorme, la verdad es que he encontrado una solidaridad muy grande, sobre todo en los sindicatos, pero en los sindicatos menores, que son los más combativos, los otros ni mencionarlos”

¿Te parece un acto de censura en una democracia no dejar entrar a la prensa o al menos dar una conferencia luego de la reunión”

¿Censura en medio de una democracia,? Pero de que democracia hablamos ¿ no veo ninguna democracia , no hay democracia, para los que los de Las Heras de Santa Cruz, que por reclamar por el impuesto a las ganancias, les han dado cadena perpetua, hay siete mil procesados… ¿de qué democracia hablamos? , en Tierra del Fuego los docentes continúan procesados. ¿Por qué? ¿ Es un escarmiento para que no proteste la gente?

Todo eso es una escalada mas, es la peor, esto es para que suene a escarmiento, te acordás de Julio López, de Luciano Arrua, desaparecido hasta que encontraron el cuerpo , ni un desaparecido más… nunca más” concluyó Paula.

Al término del encuentro, Andrea Benites – Dumont, señalo “le dijimos al embajador, que estamos aquí para trasladar la exigencia de la madre y el hermano de Santiago Maldonado y su familia, pero también la de todo el pueblo argentino, porque ya no vamos a soportar más ni una sola desaparición forzada”. Luego de una pausa, agregó; “no es posible tolerar la impunidad ni el silencio ni la complicidad del gobierno”

Por último Andrea agregó le reiteramos que “no es posible tolerar la impunidad, el silencio y la complicidad del gobierno”, y que nos llamaba la atención que la gente que se manifestó en Buenos Aires el 1º de setiembre haya sido reprimida de tal forma que hubo 31 heridos”.

Por su parte, Ione Belarra, portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso de Diputados, aseguró que desde esa formación política querían trasladar un abrazo solidario a la familia y amigos de Santiago Maldonado. “Nuestra preocupación por este tema es total”, dijo. “No entendemos el silencio del gobierno de Macri, creemos que un mes es demasiado tiempo, en el marco además de una brutal represión hacia a la comunidad mapuche en la Patagonia.”

PROYECTAN RESOLUCION DEL EUROPARLAMENTO

El Eurodiputado de Podemos, Miguel Urban denunció también al presidente Macri como “el señor de las empresas offshore”, que está llevando adelante una represión sistemática a los manifestantes. Urban aseguró que, si en una semana no hay noticias, van a proponer una resolución de Urgencia Parlamentaria del Europarlamento para exigir explicaciones al gobierno argentino y por la Aparición con vida de Santiago Maldonado, entre otras medidas de presión.

Se sumaron a la presentación y acompañaron frente a la embajada de Argentina representantes sindicales como Solidaridad Obrera, la Plataforma sindical de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y delegados del metro de Madrid, que son parte del Comité por la Aparición con vida de Santiago Maldonado en la capital española.

El Comité por la aparición con vida de Santiago Maldonado ya está preparando acciones, en la semana próxima tanto en Madrid como en otras ciudades y han invitado a que se sumen todas las organizaciones y personas que estén comprometidas con esta causa para terminar con la represión y la impunidad.