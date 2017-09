Rajoy: La convocatoria del referéndum independentista es una “estafa a la democracia”

Mariano Rajoy ha calificado este lunes de “estafa a la democracia” el referéndum ilegal convocado por el Govern para el próximo 1 de octubre. El presidente delGobierno ha comparecido tras la Junta Directiva Nacional del PP para denunciar“algo que no ha pasado desde que recuperamos las libertades democráticas de 1977, han quitado a la oposición el derecho a debate en el Parlament“, en referencia a la Ley del referéndum que previsiblemente se aprobará este miércoles.

“Lo que se quiere hacer en un día es que la mesa califique la ley, la incluya en el orden del día, no admita las enmiendas y no permitir que quien quiera vaya al Consejo de Garantías Estatutarias. Además, pretenden aprobarlo y convocar el referéndum, todo el mismo día”, ha resumido. Ante esto, el presidente del Gobierno ha afirmado que actuará “con proporcionalidad y diligencia pero con firmeza” ante el desafío de Carles Puigdemont.

“No puede existir un gobierno democrático que vaya en contra de la Constitución”, ha explicado

Rajoy ha explicado que “no puede existir un gobierno democrático que pretende ir en contra de la ley fundamental de la democracia, que es laConstitución“. Rajoy volvió a sacar a relucir el argumentario esgrimido por el Gobierno ante el reto secesionista. Por ello, ha recordado que la Generalitat no tiene competencia para convocarlo y que nunca ha tenido intención de diálogo. “Quienes promueven todo esto nunca han querido dialogar, o decíamos sí o no. ¿Es esta una buena forma de negociar?”.

En lo que ha calificado como “huida hacia adelante”, Rajoy ha criticado que desde el Govern “sabían que iban contra la ley y que nadie en Europa ni en ningún país del mundo les iba a apoyar”. En el camino hacia la independencia emprendido por Puigdemont, Rajoy le ha afeado su asociación con la CUP: “Es un disparate que se les deje dirigir este proceso”.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa