“No se puede defender lo indefendible. No entiendo los planteos del Radicalismo”

El edil peronista, titular del bloque del Frente para la Victoria, Daniel Rodríguez, exigió la aparición con vida de Santiago Maldonado y dejó en claro su posición al respecto , criticando duramente el accionar del Radicalismo local. “No defendamos lo indefendible, porque sino ahí sí la grieta es insalvable. Y debo decir, que honestamente pensé que el Radicalismo estaba de este lado de la grieta.”

“Se acaba de cumplir un mes desde que todos los sectores políticos y sociales nos preguntamos: ¡dónde está Santiago Maldonado? En la última sesión del Concejo Deliberante se trató el tema y sinceramente me cuesta entender los planteos del Radicalismo en los términos que sus representantes los hacen. El riesgo que se corre siempre es que, al alinearnos en determinada política, perdamos el rumbo de la realidad. No estamos hablando de un tema menor. No basta con enojarnos y quedarnos en un mensaje que solo dice que triste lo que pasó, que lamentable, con todo lo que hemos luchado por la democracia. Es innegable todo lo que ha luchado el Radicalismo, lo que ha demostrado a lo largo de la historia argentina. Lo que no se entiende es lo que pasa con los radicales de quince meses para acá, ese es el problema de fondo. No se puede defender lo indefendible, no se puede seguir buscando excusas y viendo ataques donde no los hay”.

Rodríguez apeló al sentido común de los funcionarios y a los verdaderos valores de la política para dar respuesta a este tema que tiene en vilo a gran parte de la sociedad argentina.

“Acá lo que hay que dejar en claro es lo que ha pasado: un mes ha pasado desde la desaparición de Santiago Maldonado. Sin necesidad de ponerse de ningún lado, porque la discusión sobre los Mapuches está abierta y es otra, la realidad está clara. ¿De verdad alguien puede decir cosas como que son terroristas de las FARC sostenidos por Francia? Apelo a que pensemos sensatamente qué es la democracia, cómo defenderla, qué es la política, cuáles son los valores de la política y las responsabilidades delos funcionarios”.