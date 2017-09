La 4ta. Competencia Oficial de Funcinema es integrada por 19 cortos

19 CORTOS INTEGRAN LA COMPETENCIA OFICIAL DEL 4° FUNCINEMA

Un total de 19 producciones integran la Competencia Internacional de Cortometrajes del 4° Festival Internacional de Cine de Comedia – Funcinema, que el sitio www.funcinema.com.ar estará realizando del 21 al 24 de septiembre próximo en el Museo MAR (Mar del Plata, Argentina).

El jurado encargado de elegir los ganadores de la Competencia Oficial estará integrado por la actriz Paula Carruega, el director Néstor Frenkel (que además presentará su último film Los ganadores), y el director marplatense Diego de Llano. Ellos decidirán los cinco premios que otorga FUNCINEMA: Mejor Corto, Mejor Dirección, Mejor Actriz, Mejor Actor y Mejor Gag o Situación Cómica.

Por Argentina los representantes en la Competencia Internacional de Cortos son dos: CORP de Pablo Polledri y Una foto de Faustino García Zamora.

España y EE.UU. son los países que más presencia tienen con cuatro cada uno: Las rubias de Ismael Martin, Ulises de Aitor Gutiérrez, Como yo te amo de Fernando García Ruiz Rubio y El andar del borracho de Pol Armengol Baigorri por España; y Rekindled de Erin Brown Thomas, The arrival de Jocelyn DeBoer y Dawn Luebbe, Coin operated de Nicholas Arioli y Ostoja will move your piano de Sandra Mitrovic (en coproducción con Serbia) por Estados Unidos.

También tiene dos cortos Inglaterra, con las propuestas de Rhonna & Donna de Daina Oniunas-Pusić y Vibration de Bareun Jo.

La Competencia Internacional de Cortometrajes del 4° FUNCINEMA se completa con Fucking bunnies de Teemu Niukkanen (Finlandia), Catherine de Britt Raes (Francia), Nonna de Pascal Plante (Canadá), Kommitten de Gunhild Enger y Jenni Toivoniemi (Suecia), The eleven o’clock de Derin Seale (Australia), Spring Jam de Ned Wenlock (Nueva Zelanda) y Bullet time de Frodo Kuipers (Holanda).

PARA LOS MÁS CHICOS

Este año, Funicinema presentará dos funciones destinadas al público infantil y adolescente, que además contarán con la presencia especial de integrantes de CEREMAP (Centro de Resiliencia Mar del Plata), entidad dedicada al diseño, ejecución y evaluación de acciones, programas y proyectos sociales.

Así es como a través de esta institución, niños y jóvenes que nunca tuvieron la posibilidad de acceder a una función de cine, asistirán a proyecciones especialmente programadas. Ambas funciones son, además, abiertas al público en general.

El jueves 21 a las 11:00 comenzará el Festival con un programa de cortos para todo público, en el que se verán Le premier pas (Bélgica), Karma (EE.UU), The pits (EE.UU.), Bajo 10% (Colombia), Astronaut K (Suiza), The house (República Checa), Pica Pica (Suiza) y Lucky chicken (Inglaterra).

Por su parte el viernes 22, también a las 11:00, se verá un programa de cortos para niños más grandes ya que algunos films tienen subtítulos, y se aconseja que los asistentes sepan leer. Allí se verán Big bag (Inglaterra), Lucens (Suiza), Einstein- Rosen (España), Ethnophobia (Albania / Grecia), The card shark (EE.UU.), Momo (Argentina), Pica Pica (Suiza), Bus story (España) y The sub (EE.UU.).

Estas funciones y todas las que integran la programación del 4° Festival Internacional de Cine de Comedia – Funcinema son con entrada libre y gratuita, hasta colmar la capacidad del Auditorio de 200 butacas. Las entradas se retiran antes de cada función en el hall del Museo MAR.