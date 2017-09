El temporal pasó sin sobresaltos y anticipan mal tiempo desde el jueves

La Secretaría de Desarrollo Social y Defensa Civil, Patricia Leniz informó acerca de lo que dejó el temporal que afectó a Mar del Plata durante el fin de semana. Se registró la caída de 33 mm. de lluvias y, en el acumulado anual, se llegó a un total de 1058, superando el promedio histórico anual (921 mm.). Rodrigo Goncálvez , por su parte señaló que “probablemente tengamos otro proceso de mal tiempo a partir de este jueves.

Desde estas áreas comunales precisaron que, a pesar del fenómeno meteorológico, no se registraron personas evacuadas ni llamados al teléfono 103 de Defensa Civil.

Patricia Leniz, secretaria de Desarrollo Social de la comuna, informó que “durante este fin de semana tuvimos un temporal con alerta meteorológica. En Mar del Plata no hizo la falta de evacuación de personas ni llamados al 103 de Defensa Civil. Nuestra ciudad está registrando lluvias muy considerables que pasan la media de los años anteriores”.

Por su parte, Rodrigo Goncálvez, titular de Defensa Civil, precisó que “llovieron en 33 mm en Mar del Plata, esto se suma a lo que ya cayó durante todo el año, un acumulado considerable. No tuvimos mayores inconvenientes durante este último episodio”.

Asimismo, Goncálvez señaló que “probablemente tengamos otro proceso de mal tiempo a partir de este jueves. Yo no quisiera adelantar nada que no esté confirmado y, eventualmente, los modelos se irán actualizando. Estos dos meses que vienen por delante serán lluviosos, de acuerdo a lo que informa el Servicios Meteorológico Nacional. Es un año con un acumulado extraordinario que no solamente afecta a Mar del Plata sino a toda la Provincia”.

GUILLERMO SCHÜTRUMPF, NUEVO SUBSECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL

En otro orden de temas, Leniz confirmó que Guillermo Schütrumpf asumirá como subsecretario de Desarrollo Social. “Cuando yo asumí dije que Desarrollo Social era una de las Secretarías más grandes de la comuna y no tenía Subsecretario. La elección fue Guillermo Schütrumpf. Lo conozco desde 2009 cuando el Dr. Arroyo llega al Concejo Deliberante y yo voy como asesora de él. Ahí empezamos a conocernos y trabajar solidariamente”, afirmó Leniz. Con respecto a los lineamientos de trabajo, la secretaria de Desarrollo Social adelantó que “ya hemos charlado pero esto muy reciente, esto llevará más reuniones de trabajo”.