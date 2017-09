El intendente encabezó el acto de apertura del Mes del Inmigrante

El intendente Carlos Fernando Arroyo encabezó este lunes el acto de apertura del Mes del Inmigrante en el Teatro Colón, impulsado por la Dirección de Cooperación Internacional y Relaciones con las ONG. “La inmigración es un acto que condujo a la formación de nuestro país. Quiero rendir un homenaje al sacrificio y al trabajo que han hecho los inmigrantes en nuestra historia, sobretodo a partir de la declaración de nuestra independencia, porque gracias al trabajo de tanta gente que cruzó los mares para llegar a nuestro territorio hoy tenemos un gran país que se llama Argentina”, aseguró el intendente Arroyo durante el acto inaugural.

Se trata de un mes en el que desde la Dirección de Cooperación Internacional y de Relaciones con las ONG, a cargo de Federico Chioli organiza una serie de actividades conmemorativas. Estuvo presente la delegada local de la Dirección Nacional de Migraciones, Olga Ibarra, quien junto al intendente distinguió a miembros de colectividades que cumplieron 30 años de residencia en nuestro país. También presenciaron la jornada Federico Chioli; la delegada de Asuntos de la Comunidad, Stella Maris Marinier; el presidente del HCD, Guillermo Saenz Saralegui, los concejales Cristina Coria, Patricia Serventich y Mario Rodríguez; el Delegado Municipal del Puerto, Luís Ignoto; el vicepresidente del EMTUR, Jorge Zanier; Sonia Rawicki; el subsecretario de Producción, Alberto Becchi y representantes de las distintas colectividades. El cierre formal de los festejos tendrá lugar el 27 de septiembre en el Teatro Colón, con la presentación de grupos de baile y música de las distintas colectividades.

El jefe comunal destacó que “tenemos una ventaja comparativa con relación a otros países del mundo y es que nuestra constitución es muy sabia y no limita el ingreso de extranjeros a nuestro país siempre que su intención sea trabajar el suelo. Esto no es a veces lo común en el resto del mundo, todos somos o hemos sido testigos de episodios dolorosisímos que ocurren en otras partes del planeta en donde a las personas desplazadas por los motivos que sean no se las deja cruzar una frontera”.

“Afortunadamente vivimos en un país que, por sus leyes y su constitución, le da oportunidad a todos los que quieran habitar el suelo argentino y eso es impagable. Aquí no tenemos ni conocemos ni queremos distinciones de razas, de religión, de idiomas ni de nada, nuestro país es una tierra de promisión con los brazos abiertos que ha recibido y sigue recibiendo a todos los hombres de buena voluntad que quieran habitar el suelo argentino. Felicitémonos por eso y rindamos homenaje también a todos aquellos inmigrantes que con su trabajo y esfuerzo hicieron posible esta Argentina”, concluyó Arroyo.

Por su parte la delegada local de la Dirección Nacional de Migraciones, Olga Ibarra, se dirigió a los presentes y agregó: “Solo quiero desearles un feliz día a todos ustedes que día a día engrandecen la patria y es por ustedes por quienes queremos y debemos celebrar. Quiero destacar también que las puertas de la sede local de la Dirección Nacional de Migraciones siempre estarán abiertas para cualquier episodio en que lo requieran y no dejar de agradecerles por el aporte que hacen a nuestro país”, concluyó.

EL MES DEL INMIGRANTE EN LA CIUDAD

El Mes del Inmigrante es una celebración promovida y organizada por el Foro de Colectividades de General Pueyrredón, que ha elaborado una grilla de actividades programadas durante todo el mes de septiembre que se difundirán en la medida que avance el calendario. Desde el Obispado de Mar del Plata, a través de la Pastoral del Inmigrante, también se adhirieron a la iniciativa y celebraron una misa el 3 de Septiembre en la Iglesia La Sagrada Familia.

“Estamos muy contentos en poder trabajar en manera conjunta con las colectividades, integrantes del Foro y aprovechamos la ocasión para invitar a todas aquellas que aún no integran dicho Foro a que se sumen y puedan ser parte de esta novedosa iniciativa. No tenemos dudas, ello enriquecerá su funcionamiento“, declaró Federico Chioli

Cabe aclarar que el Foro de Colectividades es un espacio constituido recientemente, promovido por la Dirección de Cooperación Internacional y Relaciones con las ONG y tiene la intención de facilitar el encuentro con los representantes de las diversas colectividades que residen en nuestro territorio y constituirse en un espacio articulador de proyectos del sector.

SEGUNDA EDICIÓN DEL CONCURSO “VALIJAS CON HISTORIA”

El acto de conmemoración del Día Nacional del Inmigrante fue también el marco elegido para el lanzamiento de la segunda edición del concurso de relatos breves Valijas con Historia, organizado por la Dirección Municipal para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos.

Durante la ceremonia la titular de la oficina local de Derechos Humanos, Sonia Rawicki, recordó que el objetivo del concurso es compilar diferentes textos que relaten las historias de distintas corrientes migratorias en el partido de General Pueyrredon.

“Esos nuevos textos, sumados a los que participaron en la primera edición del concurso, nos servirán para trabajar sobre dos temas esenciales desde la perspectiva de los Derechos Humanos como son la identidad y la multiculturalidad, y desde allí avanzar en la lucha contra la discriminación” enfatizó Rawicki.

La funcionaria también anunció que este año el jurado estará compuesto por Gabriela Exilart, escritora y coordinadora de talleres de escritura; María Laguyas, profesora de Ciencias de la Educación; Miguel Monforte, periodista, escritor y realizador; Juan Pablo Neyret, periodista, escritor y doctor en Literatura Latinoamericana y Bernabé Tolosa, periodista y profesor de Letras.

Quienes deseen participar deberán ser mayores de 18 años y tendrán tiempo hasta el 31 de octubre para presentar sus relatos. Los textos deberán estar escritos en castellano –aunque pudiendo incluir algunos giros o expresiones en otros idiomas-, tener un máximo de 3.600 caracteres y reflejar alguna anécdota personal, familiar o comunitaria relacionada con la inmigración en el partido de General Pueyrredon.

Quien escriba el relato ganador recibirá como premio una tablet, en tanto que quienes queden en segundo y tercer lugar recibirán una beca entera y media beca –respectivamente- para participar del taller literario arancelado que Marcela Predieri dictará en la Secretaría Municipal de Cultura en 2018

El anuncio de los trabajos ganadores y la entrega del premio se realizará el 10 de noviembre en el marco de un conjunto de actividades conmemorativas por el Día de la Tradición.