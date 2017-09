Campaña Nacional para la Concientización, Información, Difusión y Testeo de Hepatitis C

Hasta el 8 y del 11 al 15 de septiembre se llevará a cabo en el Hospital Dr. Alende de nuestra ciudad las jornadas para la concientización, información, difusión y estudio de Hepatitis C con test rápidos.

Las mismas tendrán lugar simultáneamente en 45 hospitales públicos en todo el país, organizada por el Servicio de Hepatitis y Gastroenteritis del Laboratorio Nacional de Referencia INEI ANLIS “Dr Carlos G. Malbran” en conjunto con la Asociación Argentina para el Estudio de las Enfermedades del Hígado (A.A.E.E.H.)

Es de suma importancia el acceso a la información sobre esta enfermedad y realizarse el test, dado que muchas veces la hepatitis C puede no dar síntomas, ser silenciosas (la epidemia oculta) y solo se descubre con exámenes médicos, por lo que si las detectamos tempranamente no solo podemos curarnos, sino también evitamos tener enfermedad más avanzada y con posibilidades de presentar complicaciones que con el tiempo se hacen más graves.

Los interesados pueden acercarse entre las 8 y 10 hs en el Hall central del HIGA Dr. O. Alende, para informarse que es la hepatitis C y el podes hacerse el test teniendo en 30 minutos el resultado.

Organizan la Unidad de Hepatología, Laboratorio central, Servicio social y colaboración de Cultura del HIGA