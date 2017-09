Puigdemont rechaza que pueda ser inhabilitado por preparar el referéndum

Comienza este lunes una semana de alternativas imprevisibles en torno a la situación catalana. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha rechazado que pueda ser inhabilitado por su papel en la preparación del referéndum del 1 de octubre: “No podré aceptar de ninguna manera una suspensión de mis atribuciones”.

“Las circunstancias en las que uno deja de ser presidente de la Generalitat las regula el Estatut, así que nos deberíamos plantar ante una suspensión de este tipo”, ha asegurado en una entrevista publicada este domingo por La Vanguardia en la que ha explicado que el Govern contempla cualquier supuesto, también la aplicación del artículo 155 de la Constitución, aunque descarta que ello solucione el conflicto entre la Generalitat y el Estado.

Puigdemont ha aseverado que el 1-O se va a votar y que habrá “un poco más de 6.000 urnas” homologables para que los catalanes puedan decidir sobre la independencia de Cataluña, sobre las que ha negado que se encuentren almacenadas en un consulado o en una casa particular, como se había especulado.

Tras el 1-O, independientemente del resultado, ha vaticinado que el Gobierno adoptará “un cambio de actitud radical respecto a la actual”, y ha lamentado que el Ejecutivo que lidera Mariano Rajoy no haya propuesto alguna alternativa antes.

“Yo no me lo explico. Probablemente porque el Estado español nunca ha tenido un proyecto para Cataluña“, ha reflexionado, y ha recordado que creó el Pacte Nacional pel Referèndum para dialogar también con el Gobierno.

Lealtad tras los atentados

El presidente catalán ha celebrado que, tras los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils (Tarragona) ha habido lealtad entre la Generalitat y el Estado: “Hemos estado a la altura”.

Sin embargo ha criticado que se quiera hacer política sobre la actuación de los Mossos d’Esquadra y lo que ha considerado su eficacia: “Parece que el éxito de la policía catalana ha molestado, pero que no se equivoquen, en la lucha contra el terrorismo el enemigo son los terroristas“.

Los Mossos y el 1-0

Sobre el papel que pueda desempeñar el cuerpo el día del referéndum, ha valorado que losMossos “no tienen ninguna responsabilidad” en su organización y que se tienen que limitar a garantizar la seguridad.

Así, ha rehusado que el Estado ordene retirar las urnas de los lugares de votación: “Se pueden requisar armas, drogas, dinero negro… pero con unas urnas no se cometen delitos“.

Como reflexión, para no iniciados en este tema del referéndum, para clarificar con un ejemplo simple, es como si un ciudadano infringe las leyes de su país, las que sean, robo, tráfico de sustancias, exceso de velocidad en las carreteras, etc, y que cuando le lleguen las sanciones por haber incumplido la ley, el personaje dijera: “ah, no en mi familia no nos regimos por estas leyes, tenemos criterio propio y yo no imcumpli nada, porque tengo derecho a decidir sobre lo que hago…..”

Hugo Barze – Corresponsal en Europa