Fumigaciones en Felix U. Camet producen casos de aborto espontáneo y cáncer

Vecinos autoconvocados del barrio Felix U. Camet cortaron parcialmente el tránsito en la Ruta 11 en la entrada a ese sector ubicado en el kilómetro 505 en el marco de la campaña “Paren de Envenenarnos, paren de Fumigarnos” que afecta a los vecinos del lugar y que ya han producido diversas enfermedades e inclusive una veintena de casos de aborto espontaneo, en los últimos meses en mujeres embarazadas que allí habitan, y temen que con el tiempo aparezcan casos de distinto tipo de cáncer.

Vanina, una de las mujeres automiviizadas indicó que “hace tres meses que estamos en asamblea en conjunto con las médicas de la Sala de Salud del barrio, porque estamos viendo que empezaron a fumigar a las tres de la tarde o a la mañana”, denunciando que “ comenzaron a haber muchos casos de forúnculos, abortos espontáneos y casos de asma”

Resaltó que “Las médicas empezaron a observarlo por su lado, y nosotros nos empezamos a acercar a la Salita porque un compañero nuestro comenzó a tener alrededor de diez forúnculos debajo del brazo. Comenzamos a ver qué pasaba, que podía ser por las fumigaciones. Empezamos a preguntarnos sobre esto”.

Afirmó que “las profesionales nos contaron que había habido otros casos vecinos, cerca de los campos y cotejamos información entre barrios, con médicas de otros lugares y nos dimos cuenta que algo pasa. Cuando uno sale, inmediatamente le empiezan a picar los ojos. Están fumigando cuatro veces a la semana. Hicimos todo lo posible. Hasta mil metros no se puede fumigar pero no se está cumpliendo la ordenanza”

Si bien afirmaron que desconocen de casos fatales, sí enfatizaron que “han existido al menos veinte casos de abortos espontáneos; forunculosis de distintos tipos. Esto afecta a cualquier persona. Quizá los niños y mayores están más propensos. El tema es que lo relacionado a los agrotóxicos no tiene cura. Sui uno está expuesto eso se acumula en el cuerpo. De acá a un tiempo se puede tener cáncer y es irreversible”.

Cuando “el Retrato…” les preguntó si habían recurrido a la Justicia con sus denuncias, Vanina dijo que “Hemos hecho los pasos que corresponde y lo que nos han dicho. El martes entregamos 240 firmas para que se cumpla la ordenanza. Pedimos que se deje de fumigar. No respetan la distancia y con el viento estamos expuestos. Las denuncias penales no las pudimos hacer aun porque no sabemos aún quiénes son los dueños de los campos. Pero tienen que dejar de fumigar”, remarcando que una situación similar “está pasando en muchos barrios. Playa Dorada, Parque Peña, 2 de Abril. Estamos costeados por campos. Nos afecta a todos y no hubo solución alguna”.

Cabe señalar que en la oportunidad los vecinos, con una discreta presencia policial que demarco el corte arcial advirtiendo a quienes circulaban por esa ruta, entregaron folletería a quienes acertaban a transitar por el lugar, recibiendo el apoyo de muchos automovilistas que se sumaban haciendo sonar sus bocinas en señal de respaldo.