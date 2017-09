Rugby: Mar del Plata y Sporting definirán el campeonato del Regional Pampeano

Se disputó este sábado la anteúltima fecha del Torneo Regional Pampeano A, en donde volvieron a ganar con bonus Mar del Plata Club y Sporting y en dos semanas definirán con el clásico quien será el campeón.

El líder sigue siendo Mar del Plata Club, que cumplió con su objetivo, al ganarle 50 a 11 a Universitario y llegar a la última fecha un punto arriba de los Maristas.

Los tries de Mardel fueron obra de Francisco Porta (2), Guido Zingale (2), Tomás Catuogno, Sebastián Hernando, Tomás Sestelo y Facundo Raiteri. En Uni anotó un try Agustín Casanegra e Ignacio Osorno aportó dos penales.

En Villa Marista el que también cumplió con su parte fue Sporting, que derrotó con bonus 31 a 13 a Los Cardos.

Los de Eduardo Etcheto anotaron un try penal y luego Mariano Dramis, Ignacio Castañon y en la última Ignacio Roldan, para conseguir ese punto extra. En los de Tandil hubo un try de Santiago Balbarrey y dos penales de Guillermo Edo.

En los otros dos cotejos hubo muy importantes victorias de equipos marplatenses en Bahía Blanca, con los triunfos de San Ignacio y Comercial.

Los de Valle Hermoso derrotaron 29 a 26 a Universitario, con una gran tarea de Emanuel Contino, quien tuvo 100% de eficacia a los palos (7 de 7) y anotó el penal ganador a un minuto del final, también hubo tries de Francisco Paklayan y Lautaro García.

Por su parte los de Sierra de Los Padres lograron vencer al tercero de la tabla, nada menos que Sportiva y en La Carrindanga por 14 a 12, con los tries de Felipe Robles y Marcos Cerucci, además de las conversiones de Rodrigo Oliver.

Torneo Regional Pampeano A

Universitario BB 26 – 29 San Ignacio

Sportiva BB 12 – 14 Comercial

Sporting 31 – 13 Los Cardos

Universitario MdP 11 – 50 Mar del Plata Club

Posiciones

Mar del Plata Club — 58

Sporting — 57

Sportiva — 37

*Universitario MdP — 27

*San Ignacio — 20

Universitario BB — 19

*Comercial — 16

*Los Cardos — 8

*Un partido menos

Próxima Fecha 14° (16–9)

Comercial – Universitario BB

San Ignacio – Los Cardos

Sportiva BB – Universitario MdP

Mar del Plata Club – Sporting

Torneo Regional Pampeano B

Pueyrredon 22 – 12 Santa Rosa

Los Miuras 28 – 29 Argentino BB

Uncas 17 – 26 Los 50

Posiciones

El Nacional BB — 43

Argentino BB — 36

Los 50 — 34

**Biguá — 29

Uncas — 20

*Los Miuras — 14

Santa Rosa — 11

Pueyrredon — 8

*Un partido menos

**Dos partidos menos

Torneo Regional Pampeano M17

Universitario MdP 46 – 26 Santa Rosa

Estudiantes (O) 22 – 19 Sportiva BB

Argentino BB 41 – 17 Gimnasia y Esgrima (P)

Los Cardos 91 – 0 Los Miuras

Torneo Regional Pampeano M19

Comercial 93 – 10 Los Miuras

Universitario MdP 72 – 19 Universitario BB

Estudiantes (O) 0 – 42 Sportiva BB

Argentino BB 26 – 48 Gimnasia y Esgrima (P)

Copa Imágenes MDQ Oro

Sporting GP – PP Los Cardos (Intermedia)

Sporting 34 – 5 Los Cardos (Primera)

Universitario 7 – 64 Mar del Plata Club (Intermedia)

Universitario 12 – 90 Mar del Plata Club (Primera)

Copa Imágenes MDQ Plata

Biguá 15 – 12 San Ignacio (Intermedia)

Biguá 15 – 14 San Ignacio (Primera)

Uncas 3 – 20 Los 50

Torneo Intermedio M19

Pueyrredon 5 – 26 Los Cardos

Copa de Bronce M15

Union del Sur 52 – 17 Miramar