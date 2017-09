Piden declaren la Emergencia en Seguridad para los trabajadores de la pesca

Familiares y amigos de las víctimas del barco ´El Repunte´, se reunieron este jueves para presentar el proyecto de ordenanza en la banca 25. La movilización se realizó junto a la Multisectorial ´Ningún hundimiento más´, gremios y estudiantes que apoyaron la causa.

Este jueves se reunieron familiares del barco ´El Repunte´ a los que se sumaron los del ´San Antonino´ en la banca 25 para presentar el proyecto de ordenanza para declarar la Emergencia en Seguridad para los trabajadores de la pesca. Allí expusieron que en un año sucedieron cuatro hundimientos que se llevaron la vida de 16 personas. Del evento participaron movimientos sociales, gremios, organizaciones de mujeres, trabajadores y estudiantes universitarios, bajo la consigna “Ningún hundimiento más”

Gabriela Sanchez, familiar de una de las víctimas, expresó que: “Es una lucha que sigue para largo, no la vamos a abandonar. Nosotros nos enfrentamos en una lucha desigual que tenemos con el poder económico y político que utiliza la corrupción para obtener sus fines. Nosotros también somos fuertes, nos moviliza el dolor y el amor y nos apoyamos en redes de solidaridad.”

Frente al número de víctimas expresó que cada vez se acelera más el tiempo entre cada hundimiento y remarcó que esto se debe a las condiciones de las flotas pesqueras. Señaló que estas se encuentran obsoletas porque los barcos no tienen fecha de caducidad.

“Nosotros en nuestra lucha salimos perdiendo desde el primer día porque avancemos lo que avancemos, no vamos a traer a nuestros familiares, están muertos,” mencionó, y aseveró que “Alguien en la Argentina se tiene que plantar delante de la corrupción y decir basta.”

Al ser consultada sobre si la situación había cambiado en algo desde la primera movilización explicó que no. Si bien reconoció que se realizaron más inspecciones, en el área de seguridad “no había pasado nada.” El viernes próximo en la Cámara de Diputados de la Nación se realizará una audiencia pública, esta es la primera en donde se va a tratar específicamente la situación de los hundimientos. Son 10 familias las que ya se presentaron como querellantes de la causa, allí buscarán realizar un cambio en la caratula.

“Luis Caputo es un impresentable, sigue haciendo todo como si nada”

Sobre el dueño del barco, Luis Caputo, Gabriela opinó que: “Es un impresentable, les descontó 16 mil pesos a los trabajadores, también dijo que ´fue un error´. El señor es el peor de los empresarios marplatenses. La semana pasada estuvo en Madryn viendo lo del seguro, él no perdió absolutamente nada, la ART le paga a los familiares, el seguro del barco le paga a él esa pérdida, el Consejo Federal Pesquero seguramente va a pasar el permiso de pesca para el barco que él habilite,” expresó y afirmó que: “El señor Caputo sigue haciendo todo como si nada.”

Los familiares comentaron que muchos sobreviven económicamente “de una forma terrible”, ya que los marineros que perdieron la vida tras el hundimiento eran sostén familiar. Señalaron también que gracias a los lazos de solidaridad pudieron subsistir hasta hoy, pero que es necesario que cambien las leyes para que las viudas puedan cobrar el seguro.

“San Antonino”: Piden el cambio de Carátula a Asociacion Ilícita

Por su parte María Elena Mascolo, tía de Pablo Pardo (víctima del barco San Antonino), comentó que: “Reclamamos que se cambie la Caratula de la causa que hoy se encuentra como Homicidio Culposo, con esto no va nadie preso, no hay justicia. Pedimos que se cambie a Asociación Ilícita porque esto quiere decir que hubo más de un involucrado para que el barco se hunda. “

El ´San Antonino´ tuvo un total de 6 víctimas. El día del hundimiento a las 6 de la mañana se realizó desde la flota un llamado a Prefectura, quien respondió que “no tenían cómo ir,” la solución que les brindaron es que había un barco que estaba cerca y podía ir al rescate. La ayuda llegó tarde, varios de los marineros habían muerto congelados, mientras otros permanecen desaparecidos”.

Mascolo afirmó que: ”No cambió nada en el puerto, sigue habiendo una mafia que se está extendiendo desde el gobierno. No se olviden ustedes que la señora Vilma Baragiola fue junto con alguien del gobierno al puerto luego del hundimiento del San Antonino y El Repunte. También estuvo la gobernadora María Eugenia Vidal. No vinieron a solucionar los problema de los barcos hundidos, entre el 2000 al 2017 se hundieron 41 barcos, no hay voluntad.”