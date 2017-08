“El ejecutivo municipal pretende hacer obras que ya están realizadas hace años”

Ante la iniciativa del Ejecutivo de suscribir un convenio de Cooperación y Financiación con la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio del Interior para el arreglo de plazas, desde Acción Marplatense cuestionaron que “muchas de las obras presupuestadas ya están realizadas hace años, lo cual abre el interrogante sobre qué destino se le dará a ese dinero. Por otra parte no surge del expediente cómo se llegará a una inversión de 8 millones por plaza”.

“El Ejecutivo, a través de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano, impulsa un convenio de financiamiento para mejoras en 16 plazas barriales con un presupuesto de 111 millones de pesos”, explicó el concejal Marcelo Fernández (FOTO)

“Al analizar el detalle de las obras observamos que muchas de ellas fueron realizadas hace años, como la construcción de playones deportivos y veredas, instalación de juegos e iluminación, entre otras”, continúo.

Por otra parte, señaló que “hemos pedido información en varias oportunidades y notamos que hay montos destinados que son mucho mayores a los que realmente valen como por ejemplo para los árboles. En el caso del fresno americano su valor es de $300 cuando en el expediente figura $1600”. “Además, plantean realizar obras en espacios públicos donde es imposible por las dimensiones del lugar. Es decir que acá también nos encontramos con datos adulterados”, continuó.

Por otro lado, el concejal de Acción Marplatense Marcelo Fernández remarcó que “el proyecto fue elevado al Concejo Deliberante en enero de 2017, pero antes del inicio de su tratamiento se había realizado la licitación para 4 de las 16 plazas contempladas en la iniciativa, alterando el curso normal de los trámites: Colinas de Peralta Ramos y Termas Huinco en un primer lugar y La Herradura y una Plazoleta en el barrio Cerrito, en segundo”.

“En diferentes ocasiones solicitamos información y aclaraciones al Ejecutivo por el monto para cada plaza para realizar obras que ya existían y sobre los procesos de licitación, y nunca se nos respondió. También advertimos errores groseros”, afirmó y agregó: “Estamos a favor de las obras que mejoren la calidad de vida de los vecinos de Mar del Plata y Batán, pero no podemos acompañar un proyecto con estas irregularidades”.