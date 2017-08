Cablevisión-Fibertel y ComunidadIT iniciaron en Mar del Plata su capacitación en Programación para jóvenes El 4 de agosto inició el curso de PHP para 24 jóvenes de la ciudad de Mar del Plata con el fin de mejorar sus condiciones de empleabilidad e inserción laboral en tecnología.

Tras un relevamiento del mercado laboral argentino en IT (Tecnologías de la Información por su sigla en inglés), realizado por Cablevisión-Fibertel junto a ComunidadIT, se diseñaron cursos de programación gratuitos ajustados a las demandas de aquellas localidades con mayor demanda insatisfecha en ese campo.

El relevamiento permitió conocer cuáles son los perfiles más requeridos en el mercado laboral y a partir de allí establecer qué herramientas de IT necesitan los jóvenes para mejorar sus condiciones de empleabilidad.

En ese contexto, Pablo Listingart, Director Ejecutivo de ComunidadIT resaltó: “Los cursos que organizamos junto a Cablevisión se realizan con el espíritu de darle una respuesta concreta al estudio del mercado laboral IT realizado anualmente entre ambas organizaciones. El mismo muestra que en las plazas elegidas existe, no solo una demanda insatisfecha de recursos calificados, sino también un enorme potencial de crecimiento si se logran alinear diversos actores para desarrollar aún más el mercado tecnológico.Por el otro lado, las estadísticas oficiales muestran un 20% de desocupación en el rango etario elegido, lo cual hace necesario tomar acciones concretas para colaborar a paliar esta situación”.

En este marco, los cursos organizados por Cablevisión-Fibertel y ComunidadIT se comenzaron a dictar en 2016 y durante 2017 ya se dictaron en Rosario y CABA e iniciaron en otras cuatro localidades: Neuquén, Bahía Blanca, Córdoba y La Plata. Además, esta iniciativa incluye el desarrollo una bolsa de empleo IT y un acompañamiento de seis meses para la inserción laboral de cada uno de los participantes.

En Mar del Plata, el curso comenzó con 24 participantes el 4 de agosto y finalizará el 3 de noviembre. En este sentido, Mariana Giacumbo, Gerente de Comunicaciones Externas de Cablevisión-Fibertel afirmó: “El trabajo articulado entre el sector privado, público y las asociaciones de la sociedad civil es fundamental para promover soluciones a las dificultades que plantea la creciente demanda de perfiles tecnológicos en el mercado laboral.Es en esa dirección que Cablevisión-Fibertel trabaja con ComunidadIT en pos de la alfabetización digital y la inclusión laboral de los jóvenes, a partir de información fiable obtenida mediante el relevamiento de datos”.

En esta ciudad costera, las organizaciones que mayor cantidad de puestos específicos en IT demandan son las empresas del Sector IT principalmente. Asimismo, se relevó falta de oferta especialmente para frontend Web como AngularJS o NodeJS y la demanda de puestos IT en la plaza es mayor para este año en comparación con la demanda de los últimos años.

El mercado demandante continúa creciendo a tasas mayores al 20% y debemos tener en cuenta que en Mar del Plata están en crecimiento las empresas locales y se radican nuevas constantemente. Los perfiles más demandados son aquellos de programación y desarrollo (Java en sus variantes, HTML5, PuntoNet, CSS3, Mobile, PHP y otros), junto con la demanda en análisis funcional /liderazgo de proyecto que en la ciudad trabajan en el sector TIC unas 3.500 personas, y se estima una demanda insatisfecha de entre 300 y 400 recursos por año. Además, de continuarse los programas de desarrollo del sector impulsados por el municipio, junto con la implantación del Parque Informático y de Industrias Creativas, se cree que esa demanda se incrementará en forma considerable. Santiago, estudiante del curso de Mar del Plata, subraya: “Valoro mucho el hecho de que sean cursos gratuitos y que se brinde la posibilidad de obtener un empleo, por eso trato de sacarle todo el jugo posible. Es motivador escuchar que después de realizar el curso, hay muchas posibilidades de conseguir un empleo, que es una de las razones por las que me inscribí”.

Estas capacitaciones tienen una tasa de empleabilidad del 66% y se hizo foco en la inclusión de mujeres, en 2016 el cupo femenino alcanzó el 20% y este año ascendió al 22%. Entre las condiciones de elegibilidad de los inscriptos para acceder a la beca, se priorizó a quienes tenían una mayor necesidad de obtención de empleo en el corto plazo.