Marcone: “Tenemos un buen intendente, tranquilo, no contestatario, es firme y no es terco”

“Luis Ignoto tiene limitaciones por falta de experiencia” dijo Xavier Marcone, Presidente de la Asociación de Fomento del Puerto, al puntear las dificultades que presenta el área por la falta de compromiso del Delegado del Puerto, hoy en el ojo de la tormenta entre os vecinalistas del Sur que siguen esperando que algún día los atienda. Dijo también que ““Al intendente hay que protegerlo, tenemos un buen intendente, tranquilo, no contestatario, es firme y no es terco, es perseverante y firme”

La semana pasada, Stella Maris Marinier -directora de asuntos de la comunidad-, convocó a 11 sociedades de fomento para informarles sobre las obras que se iban a realizar en la zona del puerto. Tras casi una hora de espera los recibieron para informarles que el intendente Carlos Arroyo estaba demorado en el barrio Alfar. Ante esta situación desde la Asociación del Puerto decidieron retirarse y desde el gobierno se comprometieron a gestionar un próximo encuentro. “Estamos esperando una reunión desde que asumió,” aseveró Xavier Marcone, Presidente de la Asociación de Fomento del Puerto.

También mencionó que el interés de la reunión es para tratar temas de trabajo y manifestar su preocupación por el funcionamiento de la Delegación Municipal del Puerto. Otra de las inquietudes es que no hay director en la Delegación, tampoco hay jefe en el Departamento de Inspección, no funciona bien el Departamento de Pesca y el Departamento de Servicios está con retención de tareas. Por otro lado, buscan hablar con Arroyo para saber qué ocurrió con la donación que hizo la delegación del puerto para crear un cuerpo de tránsito en el Puerto.

Marcone explicó que la elección del Delegado del Puerto –cargo ocupado por Luis Ignoto– se dio cuando el intendente escuchó opiniones de “algunas personas del puerto.” Sobre el trabajo realizado por el delegado mencionó que: “Es que es una excelente persona, un excelente amigo, pero cada uno debe saber cuáles son sus limitaciones. Yo creo que Ignoto desconoce muchas cosas que hacemos los fomentistas,” y señaló que el pasado jueves Ignoto no protegió al intendente.

El presidente de la asociación señaló que el intendente dejó en manos de Ignoto la delegación municipal porque entendió que estaba bien atendida, sin embargo expresó “Arroyo debería tomar más contacto con las instituciones y cambiar el manejo de las cosas”. Mencionó que la delegación municipal tiene 3 departamentos (Pesca, Inspección y Servicios) y “ninguno de los tres está funcionando por falta de personal y falta de concursos.”

Por otro lado también destacó que: “Hace un año y medio que la municipalidad tiene que liberar impuestos y tasas para poder escriturar, un caso es el de Nuevo Golf que desde la asociación del puerto le cedimos un terreno. Le pedimos al municipio que le condone impuestos y tasas, pero los dos casos están en un escritorio. Si el intendente levanta el teléfono lo resuelve.”

Otra de las dificultades que encuentra Marcone tiene relación a los problemas de cloacas que atraviesan algunas zonas del puerto. Explicó que desde la Asociación han gestionado el tramite con Obras Sanitarias para hacer una planta de bombeo, pero un lote fue usurpado pese a los trámites de escritura en marcha.

Sobre Luis Ignoto opinó que: “No se necesita plata para todo, pero si vos tenes un Departamento de Servicio con retención de tareas porque hay un director que eventualmente va armado, no funciona”, disparó, mientras separó el accionar de Arroyo: “Al intendente hay que protegerlo, tenemos un buen intendente, tranquilo, no contestatario, es firme y no es terco, es perseverante y firme”

Marcone afirma que estos complicaciones tienen solución y aseveró que si el delegado plantea que, por ejemplo, faltan 50 mil pesos para poder arreglar máquinas, si Ignoto se “movilizara” podría conseguir este dinero a través del puerto. “Hay que tener la voluntad y la inteligencia de hacerlo. Ignoto tiene limitaciones por falta de experiencia”.