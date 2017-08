Trujillo: “Las obras que vienen son gracias a la gobernadora de Buenos Aires”

En el marco del anuncio del intendente de la llegada de nuevas obras para Mar del Plata, el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) Mar del Plata, Jorge Trujillo (FOTO) , dialogó con “el Retrato…” y apuntó que “lo que viene es gracias a la gobernadora de Buenos Aires”.

“Con Arroyo no tenemos trato, no nos atiende, pero sí sé que esto fue una decisión de la Provincia y se van a bajar un montón de obras para Mar del Plata”, sostuvo el titular del gremio de la construcción.

Además, criticó que “no se puede hablar con este hombre, porque siempre nos esquiva” en alusión al intendente municipal y agregó que “Arroyo en lo que menos se preocupa es si hay obras o no. Lo que viene es gracias a la gobernadora de Buenos Aires”.

“Este hombre no gestiona y no va a gestionar, hablar con él es lo mismo que hablar con un mudo. Estamos mejorando, pero gracias al gobierno provincial y nacional, no a la municipalidad”, señaló el dirigente gremial a la vez que resaltó que la provincia “ha puesto su mirada sobre Mar del Plata”.

Asimismo, resaltó que en la ciudad “hay muchas cosas por hacer, los barrios son intransitables y la gobernadora como el Ministro de Obras Públicas se han preocupado para que la ciudad creciera como tiene que ser una ciudad balnearia”.

“En los barrios periféricos de Mar del Plata no se puede andar, con la lluvia se ha inundado todo y Arroyo hace política con eso, en el sentido que va y rompe las calles en época de elecciones para que vean que está haciendo algo, pero no es así, es la misma mentira de siempre”, aseguró Trujillo.

En relación a la situación actual del sector, el gremialista detalló en diálogo con “el Retrato…”: “Hemos crecido y algunas obras que estaban paradas se reanudaron como el caso de Balcarce, donde tenemos 1228 personas trabajando, se están haciendo rutas y va a haber mucho más trabajo” y agregó: “Tenemos mucha confianza en el gobierno nacional y provincial, las cosas buenas van a venir”.

Por último, hizo hincapié en la obra de Easy y el nuevo Shopping que se está realizando en la zona de Constitución: “Viene muy bien y hay 105 muchachos trabajando, no 400 como dijo el intendente una vez y el shopping es importante para Mar del Plata porque el crecimiento por Constitución es hermoso”.

El convenio que regula las obras que se anunciaron contempla que aproximadamente 12 millones de pesos irán a trabajos en el Puerto, en Mario Bravo y Cerrito (ensanche, desagüe y movilidad urbana).

Las tres nuevas bocas pluviales serán realizadas por el EMVIAL (que se acoplan a un desagüe ya existente por Diagonal Gascón) y además se llevará a cabo el acceso al barrio Nuevo Golf y 2.000 metros cuadrados de bacheo de hormigón en Faro Norte. También se harán tres cuadras nuevas (desde Vélez Sársfield, por A. Sáenz, hasta Navarra y finaliza en Santa María de Oro).

Las obras de desagüe beneficiarán al Jardín de Infantes Nº9, la escuela Primaria Nº3 y a la Unidad Sanitaria de Faro Norte. Estas obras Abarcarán los barrios Juramento, Cerrito Sur, Nuevo Golf y Faro Mitre.