Campaña de detección gratuita de hepatitis C en el Hospital Alende

El Laboratorio Nacional de Referencia para Hepatitis Virales del Instituto ‘Dr. Carlos Malbrán’, en conjunto con la Asociación Argentina para el Estudio de las Enfermedades del Hígado (A.A.E.E.H.), lanzan una campaña de detección sin precedentes en nuestro país. Simultáneamente, del 4 al 15 de septiembre, 46 hospitales de las 23 provincias argentinas brindarán información, concientizarán y llevarán adelante testeos en forma totalmente gratuita para detectar pacientes con hepatitis C. En nuestra ciudad, participa el Hospital Interzonal General de Agudos ‘Oscar Alende’.

La hepatitis C afecta a cerca de 400 mil argentinos, de los cuales la mayoría lo ignora. “Por lo tanto, tenemos que salir a buscarlos, para que lleguen al diagnóstico y podamos tomar las medidas necesarias para preservar su salud, controlar el estado de su hígado y poder curarlos”, sostuvo el Dr. Jorge González, Jefe del Servicio del Laboratorio Nacional de Referencia para Hepatitis Virales del Instituto ‘Carlos G. Malbrán’.

La hepatitis C es un caso paradigmático en la historia de la Medicina moderna, porque es una condición crónica, potencialmente grave, que hoy se puede curar. “La OMS ha planteado a nivel mundial el ambicioso desafío de eliminar este virus para el año 2030. Con el objetivo de dar los primeros pasos en ese camino, es fundamental detectar a los pacientes, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, por eso estamos convencidos de la necesidad de llevar adelante campañas como ésta”, aseveró el Dr. Ezequiel Ridruejo, médico hepatólogo, presidente de la Asociación Argentina para el Estudio de las Enfermedades del Hígado.

En los casos en que el test dé positivo, el equipo médico llevará adelante más estudios para confirmar el diagnóstico y brindará todo el asesoramiento necesario al paciente sobre los siguientes pasos para realizar un adecuado manejo de su condición.

Muchos creen que no estuvieron expuestos a ninguna situación de riesgo de contraer hepatitis, pero la gran mayoría de los diagnósticos sorprenden a la persona y le cuesta identificar cómo sucedió. Las vías de contagio son a través de sangre infectada, fundamentalmente por transfusiones de sangre y hemoderivados antes de 1993 (año en el que se incluyó a este virus en los controles pretransfusionales en Argentina), el uso de instrumental médico y odontológico mal esterilizado, por compartir cepillos de dientes, afeitadoras, jeringas u otros elementos cortantes, a través de la realización de tatuajes y piercings sin los cuidados necesarios, relaciones sexuales sin protección y de madre a hijo durante el embarazo.

Si bien hoy nadie está exento de riesgos, existe mucha mayor conciencia en el manejo de instrumental médico o esterilización de elementos para tratamientos de belleza, pero 30 años atrás no era así. Por lo tanto, muchos adultos que se creen sanos podrían ser portadores y, si no se hacen el test, es posible que reciban recién su diagnóstico de Hepatitis C en el futuro cuando su hígado ya se encuentre en una etapa mucho más avanzada de la enfermedad.

El virus de la hepatitis C se aloja en el hígado y, si no es tratado, puede ir lentamente generando daño progresivo hasta ocasionar falla hepática, cirrosis, tumores en el hígado y requerir un trasplante. “Tenemos que hacer todo lo posible para no llegar tarde, porque en esa etapa es menor la ayuda que podemos brindarle al paciente. Uno puede curar la hepatitis y reparar el daño que el virus le produjo en el hígado cuando el tratamiento se inicia en forma precoz”, agregó el Dr. Ridruejo.

El Dr. González subrayó que “para que se sumen a la campaña y nos ayuden tanto en la concientización como en la convocatoria de gente para que acerque a los hospitales, hemos invitado a participar también a las agrupaciones de pacientes como la Federación Argentina de Lucha contra las Hepatitis Virales (F.A.L.Hep.Vir) y la Fundación HCV Sin Fronteras, y al Rotary Club. Son verdaderas aliadas, porque ambas tienen presencia en muchas provincias y trabajan incansablemente en sus comunidades”.

A través de las redes sociales de la AAEEH, Facebook y Twitter, y de su sitio web, se puede seguir el desarrollo de la campaña, el detalle de los centros de salud que participan y mucha información sobre el tema.

La detección de hepatitis C se llevará a cabo con ‘test rápidos’, que brindan resultados en 30 minutos, y que fueron donados por el Rotary Club Internacional a través de la Asociación Brasilera de Portadores de Hepatitis (ABPH) en el marco de la Campaña Internacional Hepatitis Zero.