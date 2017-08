Se ahonda la brecha en AM… Bonifatti anunció que no integrarán la lista de Artime

La brecha en Acción Marplatense se ahondó más. Hoy la falta de diálogo entre Gustavo Puli y Santiago Bonifatti (convertido en líder de la oposición interna), está llevando al Partido de la Ciudad a un potencial camino sin retorno rumbo a su ruptura definitiva . En las últimas horas integrantes de Nueva Acción, en conferencia de prensa, anunciaron que en una decisión adoptada en plenario no harán uso del derecho de integrar la lista que encabeza Marcelo Artime, ganador en las últimas PASO.

Bonifatti no se quedó ahí y al fundamentar a determinación, enfatizó que “Las razones tienen que ver con que las diferencias que nos llevaron a crear Nueva Acción hace un tiempo, lejos de haber desaparecido, persisten y se han profundizado. Nosotros cuando creamos Nueva Acción dijimos que queríamos la renovación del Partido de la Ciudad”.

El actual edil aprovechó la oportunidad para criticar directamente a sus ex socios de AM, acotar que “no hemos visto actitudes que hayan tenido que ver con estas premisas. Pero también parte de nuestro discurso tenía que ver con la autocrítica que reclamamos que se hiciera en el partido. Eso tampoco ha sucedido”, yendo un poco más allá al acotar que “Durante la campaña sucedieron cosas que tuvieron intencionalidades. Nosotros queríamos competir sanamente. Poder presentar nuestros candidatos. Poder presentar nuestras propuestas y llevar adelante un proyecto para la ciudad. Jamás se nos hubiera ocurrido intentar probar proscribir un candidato no cambiar las reglas del juego. Ni perseguir una lista o hacer una conferencia de prensa para avisar a otros compañeros de Acción Marplatense de cosas que no eran ciertas….”

Reconoció que “La lista de Marcelo Artime tiene todo su derecho a constituirse con estrategia de campaña. Con propuestas. Con los que piensan de igual manera. Por eso pensamos que en esta oportunidad, lo conveniente es que Nueva Acción no participe de un espacio en el que no comparte. Y que los debates internos que no están saldados, sean saldados después de las elecciones. Lejos está en nosotros querer interrumpir o complicar este momento. Preferimos reconocer la estrategia de Artime y Pulti de establecer una lista homogénea que siente y actúa de manera similar. Queremos desearles suerte y ser honestos con nosotros mismos .

Más adelante le tiró un tiro por elevación al propio Pulti al señalar : “Si queremos hablar de renovación tenemos que demostrarlo con nuestras acciones y no por un cargo, aceptar algo con lo que no estamos de acuerdo. Seguiremos trabajando para Mar del Plata y Batán, pero hacemos uso de nuestro derecho de no integrar esta lista que apoya Pulti”.

Juan Rey también habló

Por su parte Juan Rey remarcó que no estaba en su ánimo “tener una concejalía a cualquier precio. Hubo gente que confío en nuestra palabra y no estaría bueno que esos ideales se mezclaron con otras formas de ver. Cuando me incorpore acá fue para hacer algo diferente y nosotros preferimos trabajar por la ciudad. Sin bajar los brazos, con nuevos proyectos que incluya a la gente joven que compone este espacio. Prefiero dar un paso al costado y t rabajar como hace muchos años, esta vez desde Nueva Acción”.

En otro pasaje de la conferencia negaron que fueran a encolumnarse detrás de otra fuerza política: “ Nueva Acción intentó renovar el partido y recuperar los valores de Acción Marplatense. Eso hemos intentado. Y no tener una mirada sesgada. Por eso creemos que en el camino de recuperar a los vecinos, la mejor manera es siendo sinceros y dejando en libertad a los que piensan diferente.

“Los dirigentes no somos los dueños de los votos”

Preguntado por “el Retrato…” si iban a apoyar a algún candidato, Bonifatti remarcó: “Nosotros creemos que los dirigentes no somos los dueños de los votos. Representamos algunas vocaciones y haremos lo mismo cada uno por nuestro lado”. Negando que pueda existir una ruptura dentro de Acción Marplatense, enfatizando en tal sentido que “Esto es lo mejor para Acción Marplatense. Nueva Acción era la manera menos dolorosa de detener una sangría lenta de dirigentes y simpatizantes que todos los días se iban a otras fuerzas políticas o a la nada. Por eso, lo mejor es que la lista de Artime lleve su propuesta adelante con quiénes más se entienda. Y seguimos pensando que Acción Marplatense sigue siendo una herramienta fundamental para la democracia de Mar del Plata”.

Elogió Bonifatti la elección que realizara su sector “era lo que esperábamos” y que vienen “de un proceso difícil donde se ha retrocedido con los vecinos, y queremos recuperar esa relación. Los resultados están a la vista. La gente a veces sanciona y a veces premia. Creemos que Accion Marplatense tiene mucho camino para recorrer. Son las reglas del juego. Elegimos trabajar desde un partido vecinal y sabemos que esto es así.

Afirmó que no hubo acercamiento alguno para negociar la lista, “sí, ha habido expresiones públicas. Una carta que primero llego a los medios. Y eso también habla de las diferencias que tenemos. Ha sido una votación muy pareja y creemos que Nueva Acción ha dado un buen debate y ha tomado una buena decisión”.

¿Camino a un nuevo Partido Político?

A la hora de responder si el hecho de no participar puede que dejase abierta la puerta a la formación de una nueva fuerza independiente a Acción Marplatense, indicó : “No lo sé. Nosotros ahora estamos dispuestos a luchar por un espacio dentro de Acción Marplatense. Logramos una buena votación. Quienes nos apoyaron merecen nuestro respeto y esa línea tiene que crecer dentro de Acción Marplatense y generar algo nuevo”.

“el Retrato…” lo indago si no temían que AM al ir con boleta corta y sin la participación de Nueva Acción podría hacer que no alcanzaran concejalía alguna en octubre y que el Partido pudiera desaparecer, Bonifatti fue contundente “AM hace 20 años que existe. Una votación no hace desaparecer un partido que ya está constituido. Qué ha demostrado que puede ganar. Que tuvo errores y que los reconoce. La vida de un partido político no se define de esa manera. Siempre abrimos los brazos, escuchamos e intentamos encontrar consensos. Muchas veces cuando pensamos que a Arroyo le va mal, nos va mal a todos. Creemos en el diálogo, en las ideas y en lo que la gente dice. La gente estaba preocupada por el trabajo pero notamos que faltaba la noción de rumbo. Eso es lo que tenemos que volver a lograr. Tenemos que seguir aportando para Mar del Plata”.