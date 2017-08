Idento Style: La compañía Marplatense que vive para bailar

Así lo explicaron miembros de Liberanza en una entrevista exclusiva con “el Retrato…”, afirmaron que pese a los logros realizados en competencias nacionales e internacionales, aún no reciben ayuda de ningún organismo.

Liberanza es una escuela de arte que comenzó en el 2011 con Guillermo Francella como padrino, este fue convocado por Daniel Fernández –director artístico de ese entonces-. Contaba con estilos urbanos como contemporáneos, clásico, tap, break dance, hip hop y jazz que eran dados por prestigiosos profesores y bailarines. Al año siguiente se produjo la inauguración de la compañía con alumnos propios del lugar.

Agustina Cumba, Joaquín Plaza, Giuliana Jaime y Santiago Nahuelhual se presentaron en la redacción de “el Retrato…” con una gran sonrisa. Al encontrarse comenzaron a planear un ensayo que se realizaría horas más tarde. Agustina es profesora y fundadora de Idento Style: “Se me ocurrió armar la compañía con alumnos para poder marcarles las coreografías de manera integral; así surge la idea de formar algo nuevo y se me ocurre crear este grupo de adultos, para más tarde armar la compañía infantil.”

A raíz de esto la compañía creció ya que se sumaron alumnos nuevos. Agustina aseveró que ese fue el punto de despegue para que comenzaran a convocar a la compañía a bailes, fiestas, desfiles, convenciones y “hasta charlas científicas”, comentó entre risas.

Cumba comenzó estudiando comedia musical en Mar del Plata, sin embargo al ser autodidacta notó que avanzaba más rápido que sus compañeros, sintiendo que “se iba a estancar” decidió mudarse a Buenos Aires en 2015 con el fin de realizar capacitaciones intensivas. Esto le posibilitó la creación de castings para integrar a personas que se sientan interesadas.

“Fueron 15 personas las que incorporé, así surge Idento Style” y agrega que “Esta es la compañía que representa a nivel nacional e internacional a Liberanza”. Cumba es profesora de hip hop, contemporáneo y jazz y está segura que la academia alcanzó un alto nivel formación.

Santiago tiene 18 años y es oriundo de Rio Negro, ni bien terminó el colegio se mudó a Mar del Plata: “Me incorporé este año a través del casting. Es un estilo de vida, la compañía me adoptó a mí y yo a la compañía. En otros lugares no hay cosas como esta, no se siente esta energía .Yo tomaba clases en Rio Negro pero no eran tan intensivas, acá tenemos entrenamientos todos los días, esto es vivir para bailar,” afirmó sonriente.

Por su parte Joaquín es el más chico de los bailarines, con sus 13 años hace 6 que forma parte de este grupo que no para de darle alegrías.

“En diciembre de 2015 fuimos a Buenos Aires al Hip Hop International Argentina para clasificar en Estados Unidos. Nosotros tuvimos la oportunidad de viajar y representar a nuestro país. Al ir a las Vegas aprendimos cosas nuevas y tomamos todo de una manera mucho más seria y comprometida. Queremos representar a la Argentina y ganar el primer puesto en la Sudamericana de Brasil, para luego ganar títulos a nivel internacional,” afirmó el joven.

La compañía infantil que integra Joaquín es la primera de nuestro país que viaja a competencias mundiales de hip hop. Cada año los alumnos de Liberanza se preparan para dar todo de sí y llevarse el primer puesto.

Cumba explicó que: “Gracias al tiempo de entrenamiento y formación hemos tenido muchas competencias importantes como fue el trabajo con Crónica TV, o Universal Argentina en el video ´Despacito´ de Luis Fonsi y Daddy Yankee que ya tiene casi 70 mil visitas” (https://www.youtube.com/watch?v=PhnPmWo6ojk)

an bailado en el teatro Auditorium, Teatriz y en el Roxy, fueron convocados en distintos colegios de la ciudad y realizaron competencias en donde ganaron premios a nivel Nacional con dos coreografías. En otra competencia obtuvieron el mejor puntaje (90) con el grupo infantil.

En julio del año que viene se llevará adelante las competencias Sudamericanas de Brasil, la compañía infantil se está preparando para viajar e intentar quedar dentro de los primeros 3 puestos. “Esta es la tercera vez que vamos a viajar, ya conocemos la competencia, el nivel, la convocatoria, vamos focalizados para dar lo máximo,” afirmó la profesora.

“Esta competencia es uno de los objetivos, pero el máximo es la competencia mundial que se realiza en agosto del año que viene”. Frente a esto Cumba destaca que es un trabajo duro ya que “nadie banca nada a nivel económico.”

Indento Style no es sólo una compañía de baile, está comprometida con temas sociales como son el maltrato infantil, o el movimiento mundial “Ni una Menos”. También abordan temáticas relacionadas al bullyng. Cumba destaca que siempre “sintió la necesidad de hacer coreografías que digan algo, Idento Style es una compañía en el cual el baile es un mensaje, no tenemos bailarines comunes, tenemos mensajeros.”

Giuliana Jaime afirma que: “Es algo increíble lo que podes transmitir porque te das cuenta la importancia que tienen todos estos temas, Es hermoso el hecho de transmitir mensajes que emocionan, que emotivan y te hace reflexionar.”

Por su parte Santiago Nahuelhual expresa que el transcurso de la preparación es muy fuerte: “Tuvimos que prepararnos para hacer esa coreografía siendo consientes, hasta los chicos más chiquitos tuvieron que pasar por esta mezcla de emociones. Fue muy fuerte, muy lindo y una experiencia inolvidables. Nos generó estar todos llorando y con bronca, pensando el por qué pasa esto en la sociedad, a través de esto sentimos que nos hacemos escuchar y hacemos escuchar la voz de la gente que lamentablemente tuvo que sufrir abusos o asesinatos.”

La coreografía que aborda el tema de “Ni una menos” hace hincapié en los femicidios de Candela Rodríguez, Ángeles Rawson y Lucia Pérez. La filmación del video clip quiere ser presentado en festivales de cine en la categoría cortometraje informativo, e intenta mostrar el trato que se le da en los medios y la reacción de las personas, entre otras cosas. Además del baile, la coreografía tiene componentes teatrales y diálogos que están editados con la música.

“Esto generó mucha repercusión, ya tenemos 4 citas con representantes de campañas. Todos están esperando el video para utilizarlo en movilizaciones y marchas. Esto no termina acá, hace poquito fue el caso de Anahí Benítez. Sabemos que estas acciones no van a cambiar el mundo pero sí queremos dejar una reflexión,” apuntó Cumba.

Agustina señala que no hay que mudarse a Buenos Aires para lograr el éxito artístico, su consejo es que el lugar no modifica nada, es cuestión de cada persona. Santiago explica que en nuestra ciudad logró cosas increíbles de una manera muy rápida y no siente la necesidad de viajar. Por su parte Giuliana expone que cada uno debe ser autodidacta, mientras que Joaquín siente que lo favorece el vivir aquí ya que en los últimos dos años logró cosas que un “bailarín común logra en diez años”.

“En Mar del Plata hay mucho talento a nivel físico y creativo, lo que vemos es un apoyo de organismos que tendrían que apoyar todo esto. No hay un fondo artístico que pueda servir para proyectos a nivel Nacional, cuando hice la campaña contra el bullying “Estamos Hartos” nos dijeron que no hay un peso, también recibimos la respuesta de que se destina el presupuesto a cosas que importan más,” disparó la profesora.

Desde la compañía destacan que han realizado viajes muy importantes con destinos como Estados Unidos, próximamente un avión los llevará a Orlando. Por este tipo de logros señalan la falta de interés en los medios de comunicación y en la gestión Cultural: “Nadie nos hizo una nota gratuita, ustedes son los únicos que apoyan este movimiento” señalaron por último ante “el Retrato…”