Soplan vientos de cambios en la Universidad de la mano de Diego Rodriguez y Juan Garamendy

En el marco de las próximas elecciones internas de la Universidad Nacional de Mar del Plata a realizarse entre el 11 y el 15 de septiembre, y con intenciones de destronar al Socialismo que hace 10 años gobierna la misma, a Rector y Vicerector respectivamente, Diego Rodríguez y Juan Garamendy, dialogaron con “el Retrato…” y manifestaron que aspiran a que el lazo que se da de la universidad hacia afuera, “surja a través de la interacción de las unidades académicas y no a través de proyectos individuales de Rectorado”.

En tal sentido, los candidatos de Nuevo Espacio Universitario, el doctor Diego Rodríguez, Decano de la Universidad de Ciencias Exactas y candidato a rector de la UNMDP explicó que “uno tiene que tener en cuenta algo que desde afuera quizá no se visualiza: La universidad es muy plural y muy heterogénea; de manera que no va a haber ninguna gestión que venga del rectorado, que provenga de una única línea o pensamiento”.

En relación a lo anterior, puntualizó en que “al ser una institución que se auto-gobierna y es heterogénea, necesita generar consensos” y comentó que los integrantes de su lista provienen de distintas líneas de pensamiento. “Juan viene del peronismo, yo vengo del radicalismo, hay gente del GEN y otros Kirchneristas. Lo que tenemos es que nunca hemos ido por candidaturas partidarias fuera del ámbito universitario”, resaltó.

Por su parte, el arquitecto Juan Garamendy . Profesor de la Facultad de Arquitectura de la ciudad aseguró que “en general en la universidad argentina hay personas que han utilizado su lugar en la universidad para luego proyectarse a otras instituciones. En nuestro caso, no lo hemos hecho”.

“Ante el fracaso de cualquier proyección en otro lugar, se vuelve a instalar la universidad, con lo cual hace realmente que quede la universidad en un lugar muy mediocre. No es una liga esto”, agregó.

El referente del radicalismo sostuvo que la necesidad de impulsar un cambio surge del “trabajo fuerte, cotidiano y de lo esencial de la universidad que es la educación, la investigación, la transferencia, la gestión. Eso es el grueso de lo cotidiano en las instituciones académicas”.

A la vez que se refirió a que “el rol que debería cumplir la universidad es el de articular esfuerzos y eso no ha ocurrido” y consideró que les interesa “establecer un modelo nuevo de gestión, desde las autoridades del rectorado, donde se articule el trabajo dentro de las unidades académicas y la relación que tiene la universidad con las autoridades es a través del rectorado”.

“Aspiramos a que el lazo que se da de la universidad hacia afuera, surja a través de la interacción de las unidades académicas y no a través de proyectos individuales de rectorado”, resaltó el precandidato a rector de la Universidad Nacional.

Falencias en la Universidad: infraestructura, servicios y seguridad

En relación a las falencias que ocurren en el seno de la institución, Rodríguez explicó que ven que hay “serias falencias en cuanto a los ámbitos de trabajo y estudio. Hablemos de infraestructura, servicios, seguridad .Son cosas que tienen que estar en la carpeta de discusión”.

Juan Garamendy se refirió puntualmente a la inseguridad y apuntó que “hay varios hechos de inseguridad, no solo en términos de lo personal, sino que en el ámbito de trabajo también y nos preocupa”.

En relación a la problemática de la violencia de género afirmó que también les preocupa mucho. “Se está tratando en la universidad, pero nos preocupa y nos duele que las noticias vayan por ahí” y agregó que “hay franjas horarias que nuestra facultad tiene y el lugar más utilizado era el tarde/noche. Ese hábito se ha ido modificando por seguridad, porque nadie quiere estar en el complejo después de las siete de la tarde”.

Además, Rodríguez hizo hincapié en los conflictos laborales dentro de la Universidad. “La disposición al diálogo entre las partes es primordial. Hay conflictos serios que no han sido resueltos”, sostuvo.

“En cuanto a la planta no docente, a la docente y a la estructura funcional, en Mar del Plata no hay plan estratégico ni hay planificación de hacia dónde va. Cada unidad académica va para un lado. Tienen ideas y proyectos pero no hay un plan estratégico integral”, manifestó a la vez que aseguró que esto se debe a que “no hay un proyecto consensuado” y la comparó con la universidad de Tandil.

“Mar del Plata no está asociada a determinado formato académico. Eso se puede transformar en un potencial que la identifique, que la asocie con una problemática. No hay identidad y no hay una estrategia en común hacia un tema”, cuestionó.

“La sociedad asume que los mejores resultados se dan cuando un problema se aborda desde varias disciplinas u otros enfoques. Eso nos falta. Y esas falencias que se perciben, se notan más cuando uno está a cargo de una unidad académica”, agregó el referente del radicalismo a la vez que destacó su experiencia para gestionar.

“La Universidad debe tener una identificación también con los estudiantes”

Por otro lado, el representante peronista, Juan Garamendy se refirió en diálogo con “el Retrato…” al lugar que se les da a los estudiantes en la Universidad y comentó que “la universidad debe tener una identificación también con los estudiantes. Debería ser más informativa de las ofertas de la facultad que no se conocen porque ha crecido mucho”.

“Hasta los universitarios desconocen las ofertas de grado y pos grado y se han multiplicado mucho los últimos años producto del interés de grupos de trabajo. Con el afán de tener una excelencia en la formación muchas veces se desconocen las ofertas de la universidad, que tiene la misma cantidad de carreras de posgrado que de grado. Cien carreras ofrece la ciudad. Es mucho”, sostuvo.

Ante la pregunta de “el Retrato…” sobre cómo se logra el sentido de pertenencia a la Universidad respondió que “prácticamente no hay lugar para expresiones artísticas o deportivas. La universidad no tiene perfil de ese tipo y esas son cosas convocantes y complementarios al estudio que generan pertenencia”.

Por año entre 30/50 estudiantes se presentan para becas en el extranjero

“También hay otra cosa en los procesos que se dan: hay mucha oferta de lo que se llama internacionalización de la universidad; es decir la posibilidad de que los estudiantes vayan a otros países o vengan acá”, describió.

Y añadió que estos “son proyectos becados. Tenemos 25 mil estudiantes y por año se presentan para ir al extranjero becados entre 30 a 50 estudiantes, pero porque hay desinformación” a la vez que explicó que ellos trabajan con proyectos y plantean objetivos, los desarrollan y después evalúan los resultados.

Alumnos que se reciben y se van. La falta de sentido de pertenencia a la Universidad

Por otra parte, puntualizaron en los alumnos que se reciben y se van. “En los últimos años se ha perdido dinamismo y frescura en lo que debe ser una oferta actual de la universidad. No solo a nivel regional, sino nacional. Tenemos un anclaje pero no hemos logrado anclarnos en la ciudad de la que es parte. Eso es responsabilidad de la universidad”, consideraron.

“Tenemos relaciones más fluidas con los municipios aledaños que con el propio. Cuando hablamos de Mar del Plata también hablamos de Balcarce que tiene más pertenencia y la sienten más propia”, remarcó.

Por últimos los candidatos a rector y vicerrector de la Universidad en diálogo con el “el Retrato…” resaltaron que la gente los tiene que apoyar porque buscan plantear “un nuevo modelo de gestión, con la base en las universidades y con el rectorado acompañando y coordinando”.

Además, sumaron que también buscan “el mejoramiento de los ámbitos de trabajo y un proceso de evaluación funcional para saber nuestras fortalezas, debilidades y metas” y concluyeron: “En nosotros van a encontrar el afán por la búsqueda de la pertenencia. Nosotros hace años que vivimos en esta casa y haber transitado un camino dentro de la Universidad nos hace conocer y hace innegable la voluntad de querer mejorarla”.