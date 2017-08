En Ripoll hay tensión y brotes de islamofobia: “Asesinos, idos a vuestro país”

Después de la tormenta, la vida en Ripoll presenta una aparente calma. La procesión va por dentro y, en este caso, la opinión de los vecinos no acostumbra a salir fuera de su zona de confort. Estos días es habitual escuchar un “nosotrosy un ellos” al hablar tanto con españoles como con marroquíes. Ambas comunidades guardan las distancias y, en muchos casos, hasta se evitan.

Volver a ser un pueblo unido es el principal objetivo, aunque, por el momento, se antoja complicado. Más de un centenar de vecinos de distintas nacionalidades se reunieron ayer en la plaza de la Libertad para intentar frenar los brotes de islamofobia que están empezando a germinar, y no sólo en forma de comentarios.

Por el pueblo han aparecido diversas pegatinas en paredes, papeleras y vidrieras con el lema: “Basta islamización, Cataluña catalana”. Además, estos adhesivos incorporan en el centro la imagen de una mezquita tras el símbolo de una señal de prohibido.

“Minutos antes de llegar a esta reunión una mujer nos ha gritado a mi madre y a mí: ‘Asesinos, idos a vuestro país. Los nuestros no matan, los vuestros sí‘. Sin contestarla, hemos seguido andando, pero vivir así es muy difícil”, nos resume una asistente a esta reunión.

No son pocos los españoles que desconfían de la comunidad magrebí tras los atentados. Y aunque no lo dicen abiertamente, se esconden detrás de un pero. “No quiero desconfiar, pero”, “sé que no todos son iguales, pero”… La justificación siempre es la misma. “Les hemos visto crecer, se han criado con nuestros hijos, jugaban al fútbol en nuestras plazas, les hemos acogido bien y mira ahora…”.

Una filosofía que desemboca en dos escenarios con un mismo protagonista: el miedo. Muchos hispanos temen que les pueda pasar algo, pero dentro del colectivo magrebí también existen alarma y desasosiego. Algunos se sienten culpables sin haber hecho nada.

Los parques infantiles, llenos en verano de pequeños que juegan entre sí sin importar su nacionalidad, ya no lucen como antes. “Desde los ataques no he vuelto a ver a ninguna madre con velo llevar a sus hijos”, nos cuenta el propietario de un bar próximo a uno de estos espacios para niños.

Unos metros más adelante nos encontramos a Amin, que sale de la carnicería árabe del paseo de San Juan. Este ripollés nacido en Marruecos detalla en primera persona lo que muchos como él sienten estos días:“Tengo vergüenza de andar por la calle. Ahora me escondo. Si puedo hasta evito salir de casa. La gente piensa que todos somos iguales”. Pegatina islamófoba en Ripoll

Amin deja la compra y una bolsa de herramientas en el suelo para hablar con nosotros. “Espera, voy a abrir la bolsa, no se vayan a pensar que llevo algo peligroso”, dice. Nadie pasa a nuestro lado, pero ya se siente señalado.“Muchas personas han dejado de ir a la mezquita, no saben si encajan. Antes íbamos con la cabeza alta por la calle, ahora no”, confiesa.

No es el único

Otro compatriota suyo también ha sufrido en sus carnes los efectos secundarios que han provocado los atentados. “Los Mossos me registran seis o siete veces al día, me abren el coche… sólo por ser marroquí. Soy una persona normal. Pero no puedo ni salir a dar un paseo con mi chica sin que nos miren mal. Se nota la tensión“.

Una tensión que, en mayor o menor medida, habita dentro de cada uno de los habitantes de Ripoll. Una mujer española, vecina de toda la vida de losOukabir, ha visto crecer a Driss y Moussa desde que eran pequeños. “Entiendo a muchas personas, a nosotros nos pasa lo mismo. Es que a Moussa le he tenido comiendo en mi casa. Después nos íbamos a la piscina… claro que genera cierto desconcierto”.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa