Carmen Rubianes luego del atentado en Barcelona: “Esto es la crónica de una muerte anunciada”

“Los gobiernos deben dialogar con el mundo musulmán”, así lo afirmó Carmen Rubianes Alegret, médica y presidenta de la Fundación Pepe Rubianes, en dialogo exclusivo desde Barcelona con “el Retrato…” al ser consultada sobre el último atentado en Barcelona. En la entrevista apuntó a la falta de control policial y señaló a la educación como base fundamental para detener los atentados.

“Me parece la crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez” explicó Carmen Rubianes Alegret, Médica de Barcelona y Presidenta de la Fundación Pepe Rubianes, al ser consultada sobre el atentado de Barcelona que dejó un saldo de 13 muertos y más de 100 heridos el 17 de agosto.

Rubianes Alegret señaló que este hecho era sabido que iba a ocurrir en Barcelona a raíz de los atentados producidos en Londres y Paris: “Yo creo que se podía prever,” aseveró al analizar el rol que tienen los servicios secretos como Mosad -Agencia de inteligencia de Israel-, el M16 –Perteneciente al Reino Unido- o la CIA –EE.UU-. En relación a esto, hizo hincapié en que las agencias: “Deben estar al borde de lo que ocurre, han avisado a la guardia civil de Madrid, y Madrid no dice nada a la guardia de Barcelona. Yo todo eso no me lo creo”.

En lo personal la médica siente que la policía “se relajó bastante,” y aseveró que el día anterior al atentado había paseado por la zona de Las Ramblas y había notado la falta de controles de la policía. Este hecho lo comparó al control policial que está realizando Roma y que dificulta la realización de atentados. Señaló que “esto es una guerra de guerrillas y el enemigo está en la calle”.

“Debemos dialogar con el mundo árabe. Están atacando Europa, no están atacando Estados Unidos ni Israel”. Luego de unos segundos de pausa lanzó varias preguntas para analizar: “¿Quien está moviendo los hilos? Es cierto que Europa está dormida y no se despertó ante este problema que se nos venía encima, pero pensemos ¿Quien acabó con Siria? ¿Por qué se venden armas a Isis?, ¿Quién es Isis?”

Al ser consultada si era necesario que Europa se involucre y sea más activa explicó que no era un problema que afectaba directamente a la zona, sino que quienes debían encargarse de esto era EE.UU y Rusia. “Es Arabia Saudí con el consentimiento americano,” se ntenció.

“Aquí hay un interés que es petróleo y el gas, necesitan mantener a la gente en este estado de terror. ¿Te crees que después de haber destruido Siria van a quedarse tranquilos?” disparó mientras expuso: “¿Por qué no atacan Turquía? porque el hijo de Erdogan – en referencia al presidente de Turquía- está vendiendo Petróleo, el petróleo que viene de Irak mediante el camino de Siria.”

También aseveró que el atentado ocurrió en Barcelona por los 40 millones de habitantes y turistas, esta elección se debe a que es la zona de Europa que más turistas recibe, esto produce que la repercusión sea mayor. Por otro lado afirmó que Isis busca generar un estado de shock y por eso las áreas en donde lanza los atentados no son azarosas.

Sobre la situación de Barcelona tras el atentado, describió que: “La gente tiene miedo, nos tuvimos que atrincherar todos en nuestras casas luego de lo ocurrido. Lo que está ocurriendo es muy grave, se les van a girar los cables y con el presidente Trump, el ruso que está habido de poder y amenazando Irán y Egipto, esto puede estallar.”

Rubianes Alegret afirmó que fueron 4 los jóvenes de entre 17 y 20 años que realizaron el atentado. Señaló que los hombres habían sido “brillantes” en la escuela, pero que luego fueron captados y durante este periodo “les lavaron el coco con la promesa del más allá y la vida eterna.”

Por otro lado también apuntó sobre el rol de la policía que acudió tras lo sucedido y asesinó a los terroristas: “Mi pregunta es por qué no les han disparado a las piernas para luego interrogarlos, los han matado. Aquí hay algo mas, no puede ser…” disparó.

La médica tiene en claro que pese a lo ocurrido no se va a trasladar de Barcelona, pero teme que en la ciudad ocurra lo mismo que ocurrió en Siria, “que se destruya un país entero como España o Egipto”.

Señaló que la forma de detener esta ola de atentados es a través del dialogo. Destacó que hay que hablar con el mundo Musulmán y “arreglar” el tema de los refugiados, las migraciones y las mafias. Señaló que es hora de que los gobiernos se lo tomen en serio: “En este momento les da igual que el Mar Mediterráneo se haya convertido en un mar lleno de muertos que vienen de África. Dejemos de ser falsos e hipócritas y tomemos la situación por los cuernos.”

También se refirió a que el camino para acabar con esta situación es la educación, en referencia a los jóvenes que hicieron el atentado en Barcelona. Explicó que hay que “abrir caminos” para que estas personas puedan entrar a la universidad y “dejarse de Alá y Mahoma”

Por último aseveró que tiene una postura progresista y que aún hay esperanzas de que esto se puede cambiar: “Debemos dialogar con el mundo Musulmán y cargarnos a Arabia Saudí, Qatar y a los celibatos árabes que son una panda de ladrones pero tienen petróleo y gas. Hay que negociar, esto es económico