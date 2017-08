Concentración frente a la sede del Unzué pidiendo por comedores y trabajo

La Confederación de la Economía Popular, Corriente Clasista y Combativa y Barrio de Pie se concentraron frente a la sede de Desarrollo Social de la Nación, que funciona en el edificio Unzue, a fin de reclamar diversas cuestiones vinculadas a comedores, ayuda directa y fortalecimiento de los trabajos de las cooperativas.

Con relación a esta jornada de reclamo Martín García, militante del Movimiento de Trabajadores Excluidos y referente de la Confederación de la Economía Popular, comentó: “Vinimos con diversos pedidos pero no tuvimos respuestas concretas a ninguno. La idea era simplemente hacer unas ollas populares para visibilizar el reclamo, pero el silencio y la falta de gestión nos lleva a tener que cortar la calle nuevamente para que nos den respuestas concretas a la grave situación de hambre y desocupación que se vive”.

“Venimos planteando la necesidad de un refuerzo en los alimentos para los comedores y merenderos, que asisten a 6000 niños y niñas en la ciudad, y no tienen respuesta aún. Con relación a las ayudas directas y urgentes para familias en situación de vulnerabilidad las pedimos en febrero y seguimos a la espera. Además, en Mar del Plata nos dicen que no tienen respuesta y que no hay más cupo, pero en Capital nos dicen que si hay cupo. Lo mismo sucede con el reclamo de las líneas de fortalecimiento a las unidades productivas y familiares, que son generadoras de trabajo y no tenemos ninguna respuesta” expresó Martín García.