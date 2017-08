Carta de Marcelo Artime a Juan Rey

Mar del Plata, 22 de agosto de 2017

Estimado Juan:

Me dirijo a vos a través de la presente con el fin de ratificarte nuestra voluntad y convocatoria a integrar juntos la lista de candidatos a concejales de Acción Marplatense. Las PASO han finalizado, has hecho una buena elección y ahora debemos reunir todos nuestros esfuerzos para que el Partido de la Ciudad salga adelante, representando de la mejor manera a los marplatenses, con un proyecto de ciudad que tiene en su centro a cada uno de nuestros vecinos y a cada uno de nuestros barrios.

Por encima de cualquier rigidez reglamentaria o interpretativa, de nuestra parte está la decisión de asegurar el respeto a la minoría. Por encima de nuestras diferencias nos debe unir el amor a Mar del Plata y la convicción de que la ciudad puede estar mucho mejor.

En algún momento de la campaña dijiste que quien “pierda deberá acompañar a quien se imponga en el proceso interno”. Creo en realidad que, en este caso, no cabe ninguna alusión a vencedores ni vencidos. En la medida en que ahora seamos capaces de enarbolar el compromiso democrático con nuestras convicciones habrá un importante camino para recorrer juntos.

Tenemos por delante mucho por hacer y proyectar en una ciudad que necesita alternativas y que tiene en el Partido de la Ciudad la única de carácter local. Afectuosamente.

MARCELO ARTIME