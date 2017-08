Trinity y UNI A disputaran la final de la Copa Challenger 2017

Las Tricolor, superaron a River por 4 a 1 en el resultado global de la Serie, En el Sub 14, Trinity supero a River por 5 a 1, en el Sub 16, lo hizo por 2 a 1, el Sub 18, fue la única categoria que gano River y lo hizo por 3 a 0 y en Intermedia las tricolor volvieron al triunfo por 2 a 1 y en 1° lo hicieron por 2 a 0. De esta manera Trinity obtuvo el pase a la final.

Por su parte, UNI A, viajo a Necochea a jugar su semifinal con Del Valle, las Lechuzas ganaron la Serie por 3 a 1, En el sub 14 vencieron 4 a 1, en el sub 16 lo hicieron 2 a 1, y el Sub 18, les dio el punto del triunfo por 2 a 1 nuevamente. La Intermedia quedo para Del Valle por 3 a 2 y la 1° fue un empate 1 a 1. Así las chicas de UNI, obtuvieron su pase a la final de la copa Challenger.

El resto de los resultados de las series fueron:

CUDS A – IAE A 3 a 2

MdP A – IDRA 3 a 2

Banco – MdP B 1 – 4

Sporting A – Bigua 5 – 0

CUDS B – Náutico 2 – 2 Esta seria se define el día Martes 22-08 por sorteo, ya que quedaron igualados en todo)

O.U – Sporitng B 3 – 1

Quilmes – Urquiza 1 – 3

Libertad – Pinamar 5 – 0

Talleres – Pato 3 – 0

Juvenilia – Pueyrredon 2 – 3

Banco B – Dep. Norte 1 – 3

UNI B – IAE B 4 – 0

Las finales se jugaran entre el 2 y 3 de septiembre.