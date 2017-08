Harry Athwal, el turista británico que no quiso dejar morir solo al niño Julian en el suelo de Las Ramblas

Se confirmaron los peores presagios. El Departamento de Interior de la Generalitatcertificó que una de las víctimas del atentado terrorista en Las Ramblas es Julian Cadman, un menor de 7 años con doble nacionalidad británica y australiana, cuyo rostro se hizo muy conocido después de que su abuelo lanzase una alerta en las redes sociales tras no localizarlo en las horas posteriores al ataque. Pese a que los Mossos d’Esquadra explicaron que en ningún momento daban por perdido a ningún menor, este domingo Interior confirmó su identidad tras comunicárselo a la familia.

Julian Cadman viajó con su madre Jom a Barcelona de vacaciones y la furgoneta del atentado los atropelló mientras paseaban por el inicio de Las Ramblas. La mujer resultó herida -aún está ingresada en un centro hospitalario- y fue trasladada rápidamente a una farmacia cercana separándola de su hijo.

El menor quedó tendido en el centro del paseo y murió poco después en brazos de un turista británico de 44 años, Harry Athwal, quien se encontraba en el balcón del primer piso de un restaurante de La Rambla en el momento del atentado. Desde allí vio el ataque. Tras pedir a sus acompañantes que no se movieran, bajó a prestar ayuda. Athwal explicó que hizo un acto «instintivo. Miré a ambos lados, había cuerpos esparcidos y a mi derecha estaba el niño, en medio de la calle. Corrí directamente a él».

Además relató: «Le tomé el pulso y no tenía. Puse mi mano sobre su espalda y pensé que se había ido. Le acaricié el pelo y me llené de lágrimas, pero me quedé con él, me senté allí porque no iba a dejar a este niño en medio de la calle». Y no se movió pese a que la Policía le instaba a retirarse ante la situación peligrosa: «Se parecía a mi propio hijo. Era de su misma edad, unos siete u ocho años».

Athwal también afirmó que tuvo que llamar repetidamente a los servicios de emergencia para que atendiesen al menor ya que «había tanto pánico, la gente gritaba y había muchos cuerpos para atender». Tras reunirse con su familia, esperó a que la Policía les dejase marchar fuera del perímetro de seguridad. Sin embargo, al día siguiente volvió a Las Ramblas para participar en el minuto de silencio convocado por las administraciones. «Se lo debemos a Barcelona», añadió el turista, quien también tuvo un recuerdo para el menor fallecido: «Nunca vi su rostro, pero me consuela saber que tenía alguien con él».

Nada más conocer el ataque, su padre Andrew Cadman y su abuela volaron desde Australia a Barcelona mientras el abuelo pedía ayuda para encontrar al menor. Nada más aterrizar, los llevaron al Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, en la Ciutat de la Justícia, para identificar el cadáver del menor.

En un comunicado, la familia agradeció la ayuda recibida durante los últimos días para tratar de encontrarlo y remarcó que «él era tan enérgico, gracioso y atrevido, siempre llevando una sonrisa a nuestras caras. Fuimos bendecidos por haberlo tenido en nuestras vidas, y recordaremos sus sonrisas y mantendremos su memoria en nuestros corazones». También recuerdan que Julian estaba disfrutando de unos días de turismo en Barcelona y agradecen la generosidad de los que ayudaron a buscar al menor: «Su amabilidad fue increíble durante unos momentos difíciles». La familia concluye que sus oraciones y pensamientos «están con todas las personas afectadas».

El Gobierno australiano también confirmó «con profunda tristeza» la muerte de Julian. La ministra australiana de Exteriores, Julie Bishop, aseguró en un comunicado que «nos mantenemos en contacto estrecho con la familia que ha pedido privacidad en este momento difícil y horroroso, y pedimos a los medios que respeten esa petición». En las redes sociales, el ministro británico de Asuntos Exteriores, Boris Johnson, envió sus «más sinceras condolencias» a la familia del menor y destacó que «su muerte es una tragedia». «El Foreign Office, nuestros colegas australianos y las autoridades españolas continúan haciendo todo lo posible para apoyar a su familia en este momento profundamente angustioso», añadióJohnson.

Hugo Barze –Corresponsal en Europa