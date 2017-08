La primera mujer Oficial Control Operativo de la Armada es marplatense

Moira Daniela Britos Escudero es Teniente de Corbeta Comunicaciones y se convirtió en la primera mujer Oficial Control Operativo (OCO) de la Armada Argentina luego de finalizar con éxito en junio el curso OCO para aeronaves Beachcraft B-200 de la Escuadrilla Aeronaval de Vigilancia Marítima.

La Teniente oriunda de Mar del Plata, se encuentra en la Base Aeronaval Punta Indio como Jefa de la Estación Secundaria de Comunicaciones. Desde allí habló sobre su ingreso en la carrera Naval, el curso realizado y su vida en Mar del Plata.

Un Oficial Control Operativo es parte de la tripulación de una nave Beachcraft B-200. Además del piloto, el copiloto y el mecánico que hacen a la seguridad del vuelo; hay a bordo un OCO, un comunicante y un radarista quienes llevan adelante la situación táctica guiando al piloto en la navegación aérea.

Respecto a ser la primera mujer Oficial en ocupar el rol de OCO en una aeronave, la Teniente de Corbeta aclaró, “a todos nos gusta la idea de ser los primeros en algo. Realmente no lo sabía al momento de elegir el curso y ahora tampoco lo pienso porque realmente me gusta lo que estoy haciendo. Es un lindo detalle en mi carrera pero lo que me importa son las tareas que puedo desarrollar, más allá de ser la primera, la segunda o la quinta. Sin dudas volvería a elegirlo”.

“Entré a la Armada porque me gusta el mar”, puntualizó Moira. Es que nació en Mar del Plata y siempre tuvo contacto con la Institución porque iba a las jornadas de puertas abiertas y le gustaba ver las actividades que los marinos hacían, relató. “Cuando por primera vez me enteré que había mujeres oficiales fue por una nota de un diario sobre la zarpada de la fragata ‘Libertad’, y supe que eso era lo que me gustaba y quería hacer.”.

Confesó que le costó bastante a su familia aceptar su decisión de incorporarse a la Armada, “sobre todo a mi mamá que quería que fuese maestra jardinera; pero cuando empecé a contarles lo que hacía y vieron que realmente me gustaba, me acompañan y brindan su apoyo desde entonces”, dijo. Su familia se compone de 3 hermanos, su mamá, y una tía con la que vive actualmente.

En Mar del Plata, Moira hizo la primaria en la Escuela Nº 10 “Manuel Belgrano”, donde asistieron también sus hermanos; y la secundaria en la Escuela de Educación Media Nº 3 General Pueyrredón ubicada en la zona del puerto marplatense. De la ciudad extraña a su familia, pero asegura que ya se acostumbró a estar lejos, “desde que entré a la Escuela Naval Militar hace 9 años; ya no extraño tanto como antes y aprendí a disfrutar mucho cuando viajo para allá.”.

“Estoy en la Armada porque me gusta hacer cosas distintas y la Armada te brinda ese abanico de posibilidades de hacer cosas diferentes”, aseguró. Aunque tratar de definir a la Institución en una palabra es muy difícil, dijo, la Teniente Britos Escudero lo intentó, “para mí la Armada es un estilo de vida y te da una gran familia. Definitivamente me gusta vivir distinto; es lo que elijo y lo que volvería a elegir”, destacó.

Sus expectativas en la carrera son continuar adiestrándose y ejercitándose en el nuevo ámbito que eligió, “continuar aportándole conocimientos a mi carrera para que en futuros destinos — espero sean buques– poder trasladar esta información y que me sea útil en el desempeño de próximas funciones que me asignen”, aportó.

La Teniente Britos Escudero contó que la decisión de hacer el curso OCO surgió porque lo venían efectuando los Comunicantes en la Escuadrilla Aeronaval de Exploración con los aviones P3B-Orión, que tienen asiento en la Base Aeronaval Almirante Zar de Trelew, “me asesoré y me gustaron la función, la responsabilidad y las actividades que iba a desarrollar.”.

“El curso OCO fue una experiencia totalmente distinta, con vocabulario específico que me interiorizó en otra rama de la Armada. Como comunicante me aporta una mirada diferente a la que se enfoca desde los buques, nuestro destino más habitual, y por eso el día de mañana, estando en una unidad de superficie voy a saber qué requerir y qué no por haberlo vivido desde el avión”, concluyó.