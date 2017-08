La Generalitat utiliza el atentado para hacer campaña del ‘procés’ en su favor

Diversos representantes del Gobierno catalán han hecho referencia al proceso soberanista en mensajes que reseñaban aspectos relacionados con los atentados del jueves. El jefe de Comunicación de Carles Puigdemont presentó como relaciones internacionales del gobierno catalán una reunión entre Raül Romeva con los ministros de Exteriores francés y alemán, que estaban en la ciudad al haber heridos de estas nacionalidades.

«Recordáis que decían que no tendríamos relaciones internacionales, que no nos recibiría nadie. Cierto, el conseller Raül Romeva los recibe en su despacho», escribió en Twitter Pere Martí en una suerte de exhibición de diplomacia del Govern. Se refería a queRomeva recibió a los titulares de Exteriores de Alemania y Francia, Sigmar Gabriel yJean-Yves Le Drian, en Barcelona para visitar a las víctimas de los atentados de sus respectivos países. Los tres se reunieron también con Soraya Sáenz de Santamaría en la Delegación del Gobierno en Cataluña.

El conseller de Interior de la Generalitat, Joaquim Forn, también ha provocado malestar en partidos y entidades catalanas por listar de forma diferenciada a las víctimas catalanas y a las españolas de los atentados del jueves. En una entrevista en la televisión catalana, TV3, Forn hizo un recuento de quienes perdieron la vida en los ataques y, cuando se le preguntó por su «identidad», dijo: «Ha habido 13 personas [en Barcelona, sin contar la víctima de Cambrils] muertas. En este momento hemos identificado a siete personas. Tenemos a una mujer italiana, a una mujer portuguesa, a una mujer con doble nacionalidad española-argentina, dos personas catalanas y dos personas de nacionalidad española». Se refería al recuento hasta el momento de la entrevista , distinguiendo entre catalanas y españolas.

Víctimas catalanas y víctimas españolas

Societat Civil Catalana, una entidad contraria al independentismo, fue la primera en denunciar las diferenciación del titular catalán de Interior. «El conseller Forn en la televisión pública separa la nacionalidad de las víctimas españolas y catalanas. ¿Le ha preguntado a las víctimas?», se preguntó esa asociación.

También se pronunció la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas. «No cesan en su intento de dividirnos ni al hablar de víctimas tras una masacre terrorista que nos golpea a todos… ¡Con esto no por favor!», publicó en Twitter.

No fue la única polémica del día

El hecho de que los atentados hayan coincidido en el tiempo con el momento de mayor tensión entre los gobiernos español y catalán, por el anuncio de un referéndum unilateral de independencia el próximo 1 de octubre, ha provocado otras situaciones de este tipo, como la que protagonizó la agrupación de Estados Unidos de la Asamblea Nacional Catalana (ANC).

La filial norteamericana de la asociación independentista dedicó varios mensajes de su cuenta de Twitter a hacerse eco de informaciones publicadas por diversos medios de comunicación. En uno de esos mensajes reproducía el titular de un periódico estadounidense que pedía que se utilizara la senyera o la estelada para solidarizarse con las víctimas de los atentados, y no la bandera española. «Si quiere mostrar solidaridad por Barcelona, use estas banderas y no la española», dice el texto del diario Metro.

La sectorial estadounidense de la ANC acompaña el mensaje con una fotografía de una manifestación independentista celebrada en Barcelona en la que se observan tanto banderas catalanas como esteladas. La cuenta se hace eco también de otro artículo, publicado en una página web catalana, en el que se destaca que quienes «lucharon contra el mal» fueron losMossos d’Esquadra y el Ejecutivo catalán, y no «ni la Guardia Civil ni la Policía española».

Esos mensajes produjeron la indignación de varios representantes políticos españoles y catalanes. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, cargó contra la entidad. «Ni siquiera ante la masacre terrorista cesan su intento de división. Ninguna bandera oficial sobra para mostrar solidaridad con las víctimas», dijo.

También mostró su indignación el presidente del PP catalán, Xavier García Albiol. «Que cada uno saque sus conclusiones sobre la ANC. Yo contaré hasta 10 y por respeto a las víctimas no diré la mía», apuntó en las redes sociales.

Pese a todas estas circunstancias, el Gobierno español y el catalán sostienen que la cooperación está siendo ejemplar, tanto en el plano institucional como en el policial. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, aseguró , que «la colaboración es magnífica, la coordinación es absoluta». Fuentes del Ejecutivo español también subrayaron el «magnífico» entendimiento entre ambas partes.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa