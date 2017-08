La comunidad musulmana se manifiesta en la Puerta del Sol repudiando los atentados de Barcelona y Cambrils

La comunidad musulmana en Madrid se ha manifestado esta mañana en la Puerta del Sol para mostrar su repudio a losatentados terroristas de Barcelona y Cambrils del pasado jueves. Al grito de “todos unidos contra el terrorismo” y“musulmanes españoles“, decenas de representantes de los distintos centros de la capital han expresado su dolor por unos hechos que aseguran no representarles.

Qamar Fazal, portavoz de la Comunidad Yamaat Ahmadía del Islam en España explica que ellos y todos los centros e instituciones allí reunidas rechazan con firmeza todo tipo de acto violento y sienten que los medios de comunicación“contribuyan a crear confusión” incluyéndoles en en el mismo saco. “La islamofobia ha existido siempre, y las informaciones que nos relacionan a todos los musulmanes con este tipo de actos lo intensifican”, añade.

Con esas palabras coincide también uno de los integrantes de la Fundación Alulbeyt España, quien reitera que “la islamofobia no es nada nuevo”, pero el islam es “una teoría de paz”. Y asegura que los musulmanes son los primeros en rechazar la violencia y que “el que mató en Barcelona no distinguió entre colores y religiones”, ya que se vieron involucradas personas de orígenes muy diversos.

A la manifestación han acudido también muchos padres y madres con sus pequeños. Yusra, una joven estudiante de psicología con una niña en brazos afirma tener miedo “del mundo que le vamos a dejar a los niños”. Y considera que es deber del conjunto de la sociedad unirse contra estos actos: “hay que luchar contra los guetos, contra la marginación y la pobreza para evitar que los jóvenes se radicalicen”.

Otra de las participantes, Shukria cuenta que el día del atentado un compañero de trabajo insinuó que ella también podría ser terrorista y lamenta que “nos criminalicen por las acciones de unos que no tienen que ver con nosotros“. Y admite que muchas conocidas suyas no asistieron hoy por miedo a que “algún grupo” violento pudiera intentar boicotearlo. Sin embargo se muestra optimista y valora que hayan acudido personas no musulmanas a manifestarse junto a ellas, ya que eso es “señal de que somos más unidos”.

Uno de esos asistentes a los que se refiere Shukria, es Ángel, un señor de avanzada edad que pertenece a la Asamblea de Mayores 15M y que ha facilitado hoy los megáfonos más grandes a los coordinadores de la manifestación. “Estoy siempre en Sol intentando apoyar con lo que puedo”, relata. Y condena con contundencia a todos aquellos que fomentan “el odio desde la ignorancia”.

La manifestación terminó sin incidentes hacia las 14:00 horas de la tarde, cuando se formo un corro para leer el manifiesto en el que se condenaron nuevamente los atentados y se reiteró la necesidad de estar unidos y no contribuir a generar más odio.

