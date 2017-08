El Racing balcarceño lo primereó y Kimberley cayó como local por 1 a 0

Al igual que en el partido ante Independiente de Tandil de hace dos semanas, Racing de Balcarce golpeó de entrada con un gol increíble de tiro libre de Molina que se filtró por el medio de la barrera y dejó sin posibilidades de reaccionar a Gabriel Barucco. Así, casi del vestuario, el encuentro se hizo cuesta arriba.

Sin embargo, con paciencia empezó a aproximarse al arco de Pardo con buena movilidad por las bandas, sobre todo por derecha con Patricio Rodríguez. Por esa vía llegó la primera aproximación a los 12 minutos luego de una segunda jugada que terminó en una volea de media vuelta de Marcos Rondanina que empezó a lucir al arquero académico.

Los de Mariano Felices ya había entregado por completo la posesión de la pelota a Kimberley para que hiciera lo que quisiera pero estaban bien cerrados atrás por eso el acompañamieto de Guido Lucero y Juan Cebada en cada uno de los ataques se convirtió en el factor sorpresa. Sin ir más lejos, a los 18, el ex Unión hizo una buena jugada individual, se cerró y remató de zurda muy cerca del poste izquierdo.

La impotencia por no poder igualar empezaba a convertirse en fastidio. Como suele suceder en este tipo de partidos, la pelota detenida aumentó su valor llegando a la media hora. En la primera que hubo, el Cholo quedó de espaldas en el punto penal y otra vez con medio giro disparó cruzado pero Pardo estuvo atento para volver a enviar la pelota al tiro de esquina.

Poco sucedió hasta el final de la primera etapa en ese cuarto de hora restante más que intentos frustrados. Solo a los 47 un gran pase de Juan Manuel Rodríguez Rendón para “Pato” que se metió al área con pelota dominada, levantó la cabeza y disparó cruzado y otra vez el arquero balcarceño se lució “para la foto”.

En el complemento todo fue más difícil. Recién a los 13 un centro que se fue cerrando de Lucero incomodó a Prado que tuvo que retroceder rápidamente para evitar la igualdad. Leyendo la situación, Mignini mandó a la cancha a Nicolás Baigorria para darle mayor frescura al ataque por las bandas pero poco pudo hacer el ex Sportivo San Cayetano.

El ingreso de Jeremías Cajal por Mañas que salió exahustado acompañó un poco más a Matías Barreiro que estuvo acorralado las veces que tenía la pelota pero todo se jugaba lejos de los tres palos de Pardo.

A los 26, Rondanina, uno de los puntos más altos del equipo, luchó y ganó sobre la izquierda, Barreiro desbordó y tiró el centro para Gómez que cabeceó fuerte pero solo logró comprobar la buena mañana del portero visitante.

Aunque hubo un par de ocasiones más y el empate era más que justo, a los 41, con Emiliano Fortete decididamente de “nueve”, Molina sacó una pelota increíble de la línea que demostró que hoy no se iba a poder marcar un gol.

Así, el partido terminó en victoria para Racing que hizo poco y se llevó mucho de Mar del Plata. Ahora habrá que trabajar en la semana para pensar en el próximo fin de semana cuando será el turno de visitar a El León por la séptima fecha de la Zona B de la Región Pampeana Sur.

SÍNTESIS

Kimberley: Gabriel Barucco; Guido Lucero, Esteban Erramuspe, Emiliano Fortete y Juan Cebada; Patricio Rodríguez, Juan Manuel Rodríguez Rendón, Franco Mañas y Matías Barreiro; Marcos Rondanina y Gonzalo Gómez. DT: Mariano Mignini

Racing (Balcarce): Ezequiel Pardo; Nahuel Glorioso, Manuel Madrid, Franco Simic y Martín Molina; Juan Bagazette, Franco Duffard, Santiago Aguilar y Franco González; Matías Pasquale y Cristian Manuel. DT: Mariano Felices

Cambios en el ST: 18′ Nicolás Baigorria por Lucero (K), 25′ Jeremías Cajal por Mañas (K), 30′ Maximiliano Charmelo por González (R), 31′ Juan Ignacio Briones por Rodríguez Rendón (K), 40′ Agustín González por Bagazette (R) y 42′ Jonatan Nogeira por Pasquale (R).

Goles en el PT: 1′ Molina (R)

Árbitro: Enuel Marchesini (Chascomús)

Estadio: José Alberto Valle