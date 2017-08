Mar del Plata Club y Sporting firmes en la punta del Regional Pampeano de Rugby

Se disputó este sábado la fecha número 11 del Torneo Regional Pampeano A, en donde volvieron a ganar Mar del Plata Club y Sporting sin punto bonus y por eso, por quinta fecha seguida están punteros.

En Valle Hermoso le costó pero Mar del Plata Club derrotó 17 a 6 a San Ignacio, aunque si bien no llegó al bonus, no le marcaron tries y no puso en riesgo la punta.

A poco de comenzar anotó un try penal, luego en la segunda parte marcó el capitán Guido Zingale, en tanto que Leonardo Sestelo aportó una conversión y un penal. En los de Verde, que vistieron de rosa, dos penales de Emanuel Contino.

En Bahía Blanca el que se trajo un triunfo resonante fue Sporting, que derrotó 20 a 16 a Sportiva.

Los puntos de los “Maristas” fueron obra de tries de Mariano Dramis, Pedro Area (a dos minutos del final) y Juan Noceti, quien también sumó un penal y una conversión.

En las “Palomas” hubo un try de Tomás Inchausti, una conversión y tres penales de Ignacio Ficcadenti.

En la Sierra De Los Padres hubo un luchado pero muy festejado triunfo de Universitario, que derrotó 23 a 22 a Comercial y se afianza en la cuarta posición.

Uni anotó tres tries con Franco Rodríguez Reinoso, Sebastián Tomás e Ignacio Ayechu, en tanto que Ignacio Osorno sumó una conversión y dos penales.

En Tandil el que se llevó una victoria más que importante fue Universitario de Bahía Blanca, que le ganó 35 a 26 a Los Cardos, que no puede salir del fondo.

Torneo Regional Pampeano A

Los Cardos 26 – 35 Universitario BB

Comercial 22 – 23 Universitario MdP

San Ignacio 6 – 17 Mar del Plata Club

Sportiva BB 16 – 20 Sporting

Posiciones

Mar del Plata Club — 48

Sporting — 48

Sportiva — 32

*Universitario MdP — 23

Universitario BB — 18

*San Ignacio — 15

*Comercial — 12

*Los Cardos — 7

*Un partido menos

Próxima Fecha 12 (26-08)

Mar del Plata Club – Comercial

Sporting – San Ignacio

Universitario BB – Sportiva BB

Universitario MdP – Los Cardos

Torneo Regional Pampeano B

Uncas 55 – 5 Pueyrredon

Torneo Regional Pampeano M17

Sporting 32 – 27 Mar del Plata Club

Universitario MdP 32 – 15 Los Cardos

Torneo Regional Pampeano M19

Sportiva BB 22 – 5 Universitario BB

Universitario MdP 21 – 17 Comercial

Sporting 7 – 21 Mar del Plata Club

Copa Imágenes MDQ Oro

Comercial 53 – 21 Universitario (Intermedia)

Comercial 19 – 45 Universitario (Primera)

Los Cardos 5 – 55 Mar del Plata Club (Primera)

Los Cardos 19 – 37 Mar del Plata Club (Intermedia)

Unión del Sur 28 – 33 Sporting (Intermedia)

Unión del Sur 29 – 12 Sporting (Primera)

Copa Imágenes MDQ Plata

Los 50 26 – 22 Campo de Pato

Uncas 22 – 10 Pueyrredon

Copa Imágenes MDQ Bronce

Camarones 64 – 7 Pampas

Miramar 24 – 20 Gnomos

Villa Gesell 69 – 8 Náutico

Torneo Intermedio M19

Los 50 12 – 24 Pueyrredon

Los Cardos 19 – 17 San Ignacio

Gentileza : Lucas Currá