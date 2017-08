La madre del terrorista huido Younes Abouyaaqoub: “Que vaya a la policía, que se entregue”

En una jornada donde los medios centraron su atención en la visita de los Reyes a las víctimas heridas en el atentado y hospitalizadas en el Hospital del Mar, el Hospital de Sant Pau y la Santa Creu, también fue foco de atención la manifestación realizada por musulmanes y frundamentalmente, la aparición pública de Ghanno Gaanimi, la madre deYounes Abouyaaqoub – el cuarto sospechoso del atentado, actualmente en busca y captura y posible conductor de la furgoneta del atentado en Barcelona.

Ghanno Gaanimi, a través de una traductora también musulmana, ha pedido este sábado a su hijo que se entregue porque es mejor que esté preso a que muera, y ha rechazado los asesinatos.

Lo ha declarado a los periodistas durante una concentración de vecinos musulmanes este sábado por la tarde en el centro de Ripoll para pedir paz, entre los que se encontraban madres y familiares de los presuntos terroristas,

Junto a ella, una familiar ha traducido sus palabras: “Que venga a verla, que venga con ella, que no haga esto, que ella no tiene culpa de nada de esto”.

“Que vaya a la Policía, que se entregue, que prefiere que esté en la cárcel a que esté muerto, que ella no quiere que maten a los demás, que son personas”, ha añadido.

También ha hecho declaraciones –en castellano– la hermana de Mohamed y Omar Hychami, abatidos durante el ataque en Cambrils (Tarragona): “Es mentira, se han equivocado, no son ellos. Ellos están de viaje. Y todavía estoy esperando que no sean ellos”.

Familiares, amigos y conocidos de los jóvenes de Ripoll (Girona), presuntos autoresde los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona), el pasado jueves, se han concentrado esta tarde en la plaza del Ayuntamiento para expresar, “rotos” de dolor, su rechazo a lo ocurrido y guardar un minuto de silencio por las víctimas.

La prima del fugitivo Younes Aboyaaqoub, el joven de 22 años al que la policía está buscando por su vinculación con los atentados, se ha declarado convencida de que ha sido el imam, Abdelbaki Es Satty, quien les habría “manipulado”.

“No sabemos si están vivos o están muertos, no sabemos dónde están”, ha subrayado la mujer, que ha defendido la aparente normalidad de los jóvenes musulmanes implicados en los atentados.

Otras dos mujeres, que se han identificado como la madre y la hermana de otro de los presuntos terroristas, Mohamed Hychami, abatido en Cambrils (Tarragona), han explicado que todos están “rotos de dolor” y que “les ha caído el mundo encima al saber la noticia”, ya que no sospechaban “absolutamente nada”.

“Eran unos chicos muy normales”, han indicado ambas mujeres, que han explicado que en ocasiones iban a Vic (Barcelona) o a la capital catalana “como todos los jóvenes de esta edad”, aunque nunca sospecharon que pudieran estar radicalizándose.

Hasta la plaza del municipio también se ha acercado Mounir Laghmiri, un hombre de 27 años que forma parte de la comunidad islámica Annur y que conocía a los jóvenes que ahora buscan y acusan de ser los presuntos autores de los atentados de esta semana en Cataluña.

Laghmiri ha revelado que los conocía, aunque tampoco los veía mucho, ya que no formaban parte “del mismo grupo de amigos“, pero que los saludaba y que “nunca hubiera pensado esto de ellos”, ha dicho.

Mounir Laghmiri, pese a todo lo ocurrido, ha querido estar presente esta tarde en la concentración organizada por la comunidad Annur, en la que se ha guardado un minuto de silencio por las víctimas del atentado.

Laghmiri considera que el colectivo musulmán debe demostrar que “el islam no tiene nada que ver con este tipo de actos” y que “los que cometen actos terroristas son personas que interpretan las cosas mal”.

Manifestación en La Rambla

Un centenar de musulmanes residentes en Cataluña se han concentrado hoy frente a la fuente de Canaletas de Las Ramblas de Barcelona para mostrar su rechazo al terrorismo, tras los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona), según ha informado el Centro Cultural Islámico Catalán.

Los manifestantes se han desplazado por el tramo de Las Ramblas donde el pasado jueves tuvo lugar el atropellamiento masivo que ha reivindicado el autodenominado Estado Islámico (EI) y se han detenido frente a los puntos donde los ciudadanos han colocado velas, flores y mensajes de solidaridad con las víctimas.

El Centro Cultural Islámico Catalán ha convocado esta concentración para mostrar su repulsa al terrorismo y desvincularlo de su religión.

La consigna No tinc por (No tengo miedo), que la multitud coreó ayer en la plaza de Catalunya, ha sido una de las mas coreadas, junto a lemas como “Soy musulmán, no soy terrorista”, “No en mi nombre” y “El islam es paz”.

Los concentrados han subrayado su compromiso con la paz y la convivencia entre personas de diferentes creencias y religiones y se han mostrado en contra de la estigmatización del colectivo musulmán.

El portavoz del Centro Islámico Camino de la Paz, Mohammed Iqbal Chaudhry, ha manifestado que la comunidad musulmana de Cataluña está preparando una nueva concentración para el próximo lunes, “a la que acudirá mucha más gente porque habremos tenido tiempo para coordinarnos mejor”.

Hugo Barze – Corresponsal en España