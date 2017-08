Una obra de cloacas destruye calles de cuatro barrios y los aísla de Mar del Plata

Vecinos de los barrios Camet, Las Dalias, Parque Peña y Félix U. Camet, se reunieron este martes en la intersección de las calles San Francisco de Asís y Granados, para reclamar por la situación de las calles que complica el tránsito de colectivos, la asistencia de los chicos a la escuela y la circulación de ambulancias.

Marcela Agüero, vecina del barrio Las Dalias, explicó que: “El abandono viene desde hace tiempo, sucede que se agravó con las obras de cloacas que tenemos en el barrio. La empresa ha dejado en tan mal estado las calles que son intransitables. La semana pasada con tanta lluvia el colectivo suspendió su recorrido y nos dejó totalmente aislados.”

Los vecinos mencionaron que por la zona transitan tres líneas de colectivo (563, 581 y 541) pero luego de los “arreglos” que está realizando la empresa Alpha Vial, ninguno circula como antes: “Los chicos bajan del colectivo en la esquina San Francisco de Asís y Granados y caminan 5 cuadras entre el barro hasta llegar a la escuela,” señalaba Agüero.

Por otro lado cuando los vecinos consultaron a la empresa sobre la situación, esta mencionó que “estaban en obra”. Con las intensas lluvias los pozos se acrecentaron y las ambulancias también encontraron difícil la circulación. Por otro lado “a la policía se la ve poco por acá”, relataban los manifestantes.

Daniela Martínez Delfino, trabajadora social de la Escuela Municipal 11, relató que hace una semana que los colectivos no llegan hasta la escuela: “Dejan los nenes a 10 cuadras. Tenemos un 40% de ausentismo en familias que no suelen faltar a la escuela y los chicos que van se mojan, están las cuatro horas con los pies mojados y llenos de barro”.

Yanina Novelo, otra vecina del barrio, expresó que: “Las obras tenían un plazo de 2 años, hoy vamos medio año y estamos en esta situación. Nosotros desde la sociedad de fomento presentamos una nota. Hace un mes vino Pablo Simoni, presidente del Emvial y estuvo hablando con nosotros. Nos dice que no tiene presupuesto. Lo comprometimos a hacer el arreglo del recorrido de los micros, no vinieron, hicieron un desastre que no duró ni tres días.”

En la manifestación se hizo presente el concejal Marcos Gutierrez –FpV- y comentó que hace un mes y medio tomó contacto con la sociedad de fomento de Camet. Agregó que realizó un pedido de informe para poner en la agenda del Concejo Deliberante la situación.

“Todavía no tuvimos respuesta, tenemos que ver como metemos presión y creo que la mejor medida es la participación de los vecinos. Los pibes no tienen accesibilidad a las escuelas, ni hablemos de los servicios del centro de salud que hace un mes tuvo una denuncia de la zona de las Dalias y Camet por la falta de gasas. Esto es parte de un Estado que está en desidia y en retrocesos”, denunciaba Gutiérrez y agregaba: “Este jueves tenemos sesión, vengo a proponerles a los vecinos si quieren usar la banca 25”.