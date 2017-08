Peñarol arrancó de la mano de Leo Gutiérrez y ya piensa en el debut

El mismo día que el plantel de Peñarol comenzó con los trabajo de pretemporada se dio a conocer el fixture del Súper 20, el primer torneo de la temporada 2017-2018. El debut para el equipo que orienta Leonardo Gutiérrez será el viernes 22 de septiembre como visitante ante Gimnasia de Comodoro Rivadavia. El lunes 25 hará su presentación en el Polideportivo Islas Malvinas recibiendo a Argentino de Junín.

Los jugadores que comenzaron los trabajos fueron Nicolás Gianella y Nicolás Zurschmitten (bases); Jonatan Slider (escolta); Jerónimo Barón (alero); Alejandro Diez y Diego Guaita (ala pivotes) y Alejandro Alloatti (pivote). También se presentó Tomás Monacchi (Ficha Sub 23) y los Juveniles fueron Juan Ignacio Marcos, Francisco Gutiérrez y Nicolás Franco. Joaquín Valinotti, Zurschmitten, Barón y Diez entrenaron de forma diferenciada ya que atraviesan procesos de recuperación de operaciones. Lucas Gorosterrazú no entrenó pero estuvo presente mientras deja atrás un fuerte esguince de tobillo. Steffphon Pettigrew, Ricardo Glenn y Karl Cochran, los extranjeros, arribará a principios de septiembre. Por la tarde será el segundo turno, también en el microestadio Domingo Robles y allí los jugadores tendrán más contacto con la pelota tras un inicio abocado a lo físico con ejercicios de pesas y test. En los próximos días, además, el plantel entrenará en escenarios al aire libre.

“La verdad que estoy muy contento, ilusionado por tener esta oportunidad en Peñarol. Es una chance única que se me presentó y ojalá que podamos entrar en sintonía lo más rápido posible”, dijo Jonathan Slider, una de las caras nuevas. “Tengo que ayudar al equipo en las cosas que me trajeron hasta acá: ser un jugador revulsivo y darle aire al equipo viniendo desde atrás. Nada raro, nada que no viniera haciendo estos años. Voy a tratar de hacer lo mejor para ser un mejor jugador”, agregó quien llegó de Estudiantes de Concordia.

SIGUE LA VENTA DE ABONOS

Peñarol sigue con la venta de abonos para la temporada 2017-2018 de la Liga Nacional de Básquetbol. Los mismos se expenden de lunes a viernes de 17 a 21 en la oficina ubicada en el primer piso de la sede de Garay 2524. Todos aquellos que lo compren antes del 15 de agosto tendrán un 10% de descuento y además se puede coordinar un plan de pagos. Además, todos los viernes habrá sorteos de camisetas y merchandising.

En cuanto a los precios, para los socios, la cabecera cuesta 2250 pesos, la cabecera numerada 2520, la platea lateral 2700, el corralito 3750 y las rebatibles 5250 pesos. Para los no socios, la cabecera tiene un valor de 2850 pesos, la cabecera numerada 3150, la platea lateral 3450, el corralito 4350 y las rebatibles 6300 pesos.

PEÑA “VAMOS POR MÁS”

El jueves a las 21 se llevará a cabo la 20º edición de la Peña Milrayitas “Vamos Por Más”, encabezada por un grupo de socios que recauda fondos para refaccionar el club. Como siempre, habrá entrada, asado, ensaladas, postre y bebidas para disfrutar, además de los tradicionales sorteos. Los interesados pueden comunicarse con Javier Morán al 154379329 o con Mario Mele al 154541735 o comprar sus tarjetas en la secretaría del club.