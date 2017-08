Karina Levine y Luis Reales presentan este sábado su primer disco

Se llama “Tango para Argetinos” y tiene 16 temas propios y de autores contemporáneos, fueron granados en vivo en el Teatro Colón de Mar del Plata. Para su producción, además de músicos invitados, el dúo contó con la ingeniería en grabación de Amilcar Gilabert.



Tras varios meses de trabajo, convencidos que el objeto es valioso para quienes gustan de la buena música, Karina Levine y Luis Reales presentan este sábado 19 de agosto su primer disco: “Tango para Argentinos”. En el escenario los acompañarán Patricio Quinteros, Juan Perez Ludueña y Pablo González.

A partir de las 23, en el bar sito en Chacabuco 3627, el dúo de voz y piano recorrerá la lista de temas que componen el CD, que fue grabado en vivo en noviembre de 2015 en el Teatro Colón de Mar del Plata y que contó con la ingeniería en grabación de Amilcar Gilabert, reconocido en el ambiente musical, entre otras cosas, por haber trabajado con Mercedes Sosa y Charly García.

El disco, del que participaron como invitados Patricio Quinteros, en contrabajo; Juan Pérez Ludueña, en percusión; y Nicolás Perrone, en bandoneón, contiene temas propios e inéditos, escritos por Luis Reales y otros músicos marplatenses, como Daniel Robles. Pero también hay versiones de autores clásicos, como Rubén Juárez, Astor Piazzolla, Juan Carlos Cobián y Carlos Gardel.

Para este primer material editado, Levine y Reales contaron con la producción artística de Leopoldo Juanes; la producción ejecutiva de Romina Cappuccio; la dirección de video -porque también se grabó un DVD- de Maximiliano Gutiérrez; el diseño gráfico de Marian Damiani; el vestuario de Gerónimo De la Iglezia; la escenografía de Alejandra Estifique y Candela Chirino; los peinados de Marcela y Jorge Gordillo, de Peluquería Look; el maquillaje de El Camarín, tienda de arte, y el catering de Ochoa.

“Estamos felices del trabajo realizado y muy contentos de poder compartir desde este sábado un disco lindísimo, que surge de nuestro proyecto y espectáculo ´Tango para Argentinos´. La particularidad del material es que fue grabado en vivo en el Colón, sobre el escenario del teatro que sirvió de escenagrafía para los videos que ya pueden verse en youtube y que fueron capturados por cinco cámaras. Desde primer momento sentimos que no alcanzaba con tener los videos, sino que queríamos tener el audio en CD, porque el CD como objeto es hermoso, es para muchos y en este caso en particular, nos permite aprovechar la calidad lograda por haber tenido el lujo de trabajar con Amilcar Gilabert”, expresó Levine, que agradeció – en este marco- al personal Teatro Colón, a Titi Guerra, de la asociación de amigos del Colón y a Richard, de Audio & Visión.