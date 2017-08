Familiares de “El Repunte” realizarán una intervención artística

Este jueves en Luro e Yrigoyen, realizarán una intervención artística para homenajear a los tripulantes que perdieron la vida. Para ello necesitan planchas de fibrofacil y pintura.

A dos meses del hundimiento del barco este jueves se llevará a cabo una intervención que está costeada por los propios familiares y artistas. Para poder realizar este deseo necesitan comprar pinceles, planchas de fibrofacil de 280 x 183 y pinturas de látex para exteriores, en color blanco y colores primarios.

Antonella Ciasca, hija del tripulante Gustavo Sánchez, relató que: “La intervención artística surgió pensando en qué se podía hacer a los dos meses de lo ocurrido. Empezamos a preguntar por Facebook porque no tenemos artistas conocidos, y un montón de personas nos empezaron a escribir”.

Se solidarizaron hasta ahora dos muralistas y un joven que realiza grafitis, pero ante la presencia de más artistas no poseen los medios para poder invitarlos a todos.

Ciasca explicó que: “Nosotros bancamos la jornada, los medios que tenemos son pocos, la situación es difícil. En lo que nos puedan ayudar nos sirve, capaz que para alguno es una pavada un pincel, pero para nosotros es un montón porque no lo tenemos. En la plaza vamos a utilizar de soporte unas placa de fibrofacil que es lo más caro que tenemos que comprar. Varios artistas se quieren sumar pero no tenemos los soportes para que estos plasmen los murales”.

Para esto una pinturería de la ciudad ofreció una mano con un 30% de descuento, sin embargo, todavía no alcanza. Para poder ayudar, los familiares indican que por Facebook se puede escribir a la página “Ningún hundimiento más” o comunicándose con Antonella (223-5224623).

Al ser consultada sobre cómo analiza estos dos meses, Ciasca explica que: “Aun sigue habiendo muchas personas que no saben del hundimiento y cuál es la lucha que nosotros llevamos. Estamos conformes con ciertas cosas que logramos, pero aún faltan cambios estructurales que queremos que se logren” y agregó que: “Si no se visualiza no lo vamos a lograr.”