Repudian “premio” de arresto domiciliario a uno de los asesinos de Lucía Pérez

“Alejandro Maciel no es un adicto, es un asesino” denunció Marta Montero, mamá de la adolescente asesinada el año pasado en nuestra ciudad. Este lunes la familia y amigos hicieron un repudio en Tribunales tras el arresto domiciliario que le concedió el juez Gabriel Bombini a uno de los acusados.

Durante la mañana se realizó una concentración en puertas de Tribunales para rechazar el arresto domiciliario que fue concebido a Alejandro Maciel en la tarde del viernes.

Guillermo Pérez, padre de Lucía, explicó que: “No lo entendemos, la Cámara de Casación en enero le había dicho que no, habíamos elevado también un escrito pidiendo que no le brinden esto. Cuando vinieron las pericias de Lomas de Zamora se lo iba a imputar a los tres de homicidio que fue lo que pedimos con nuestro abogado Gustavo Marceillac. Todo esto daba indicios de que no se podía dar arresto domiciliario porque estamos tratando con un asesino.”

Ambos padres coincidieron en que van a apelar el próximo miércoles y resaltaron que Lucía estaba viva antes de encontrarse con Matías Farías, Juan Pablo Offidani y Alejandro Maciel. El 30 de agosto se realizará una pericia en la Suprema Corte de Justicia y, según explicaron, “en esta instancia se imputa de vuelta.”

Otra de las razones que expresa la familia es que: “La fiscal no tuvo tiempo de hacer las imputaciones por el asesinato, Bombini se tiene que hacer responsable de la seguridad de Maciel, tanto como de la nuestra. Yo no fui notificado de qué protección nos va a dar a nosotros,” expresaba Guillermo.

Un reclamo de Justicia que ya lleva 10 meses de lucha

Con respecto al juicio la familia prevé que debería realizarse el año que viene. Frente a carteles que reclamaban justicia por el femicidio de la joven aseguraron que: “Seguimos con fuerza, con el apoyo de la iglesia católica que nos apoya y nos cuida, seguimos como podemos. Hace más de 10 meses que no paramos y todos los días es algo nuevo, estamos cansados pero vamos a pelear hasta lo último.”

Al ser consultados sobre cómo se encuentran pese a todo lo ocurrido, Guillermo comentó que: “Mi hijo no consigue trabajo por el estigma que lleva. Yo estoy al borde de perderlo porque es lógico, no puedo faltar tanto. Mi señora trabaja en un neuropsiquiatrico en donde hay personas judicializadas que han cometido este tipo de crímenes u otros, tampoco puede seguir así porque le va a hacer mal.”

Al finalizar, Montero expresó: “Mi hija está muerta, la mataron salvajemente y hoy el beneficio lo tiene quien la mató. Voy a luchar para que se haga justicia y que pueda descansar en paz. No es justo lo que estamos pasando.”