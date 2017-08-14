Los numeros oficiales escrutadas el 97.79% de las mesas en Gral. Pueyrredón

Escrutadas 1549 mesas ( el 97.79% ) en General Pueyrredón, los resultados emitidos por la Junta Electoral de la Provincia e Buenos Aires indican:
|CAMBIEMOS BUENOS AIRES
|142.957
|39,37%
|1A AMARILLO
|142.957
|100%
|UNIDAD CIUDADANA
|73.946
|20,36%
|CELESTE Y BLANCA U2
|71.610
|96,84%
|LISTA 37
|2.336
|3,16%
|1PAIS
|42.359
|11,66%
|NACE UN PAIS
|42.359
|100%
|ACCION MARPLATENSE
|31.864
|8,77%
|LISTA AM
|16.658
|52,28%
|NUEVA ACCION
|15.206
|47,72%
|FRENTE JUSTICIALISTA
|16.812
|4,63%
|CUMPLIR 2
|7.656
|45,54%
|CUMPLIR 6
|5.022
|29,87%
|CUMPLIR 4
|4.134
|24,59%
|FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES
|10.989
|3,03%
|LISTA 1
|10.989
|100%
|IZQUIERDA AL FRENTE POR EL SOCIALISMO
|4.952
|1,36%
|UNIDAD DE LA IZQUIERDA
|4.952
|100%
|PARTIDO SOCIALISTA
|3.732
|1,03%
|FRENTE SOCIALISTA Y POPULAR
|3.732
|100%
|PATRIA GRANDE
|3.654
|1,01%
|FUERZA DE LA GENTE
|3.654
|100%
|NUEVO SOCIALISMO MARPLATENSE
|2.815
|0,78%
|LTA.ENCUENTRO POR LA IGUALDAD
|2.815
|100%
|FEDERAL
|2.464
|0,68%
|CELESTE Y BLANCA
|2.464
|100%
|MAR DEL PLATA PUERTO Y REGION
|2.218
|0,61%
|CONSTRUYENDO FUTURO
|2.218
|100%
|PARTIDO RENOVADOR FEDERAL
|1.749
|0,48%
|CONVICCIONES
|1.749
|100%
|FRENTE UNION FEDERAL
|1.160
|0,32%
|POPULAR
|464
|40,00%
|CONCERTACION FEDERAL UNITE
|431
|37,16%
|FRENTE UNION FEDERAL
|96
|8,28%
|RENOVACION FEDERAL
|77
|6,64%
|AUTOCTONO
|75
|6,47%
|TRES BANDERAS
|17
|1,47%
|MOVIMIENTO AMPLIO DE TRABAJADORES Y JUBILADOS
|821
|0,23%
|UNIDAD 1
|821
|100%
|TODOS POR BUENOS AIRES
|628
|0,17%
|TOBA
|628
|100%
INFORMACIÓN GENERAL
- Votos válidos: 363.141
- Votos afirmativos: 343.120
- Votos en blanco: 20.021
- Votos nulos: 6.359
- Votos recurridos, impugnados y comando: 1.336
- Abstención: 172.889
Electores Totales: 566.857