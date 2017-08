Daniel Rodríguez sin vueltas… “Hoy medio país está en manos de Durán Barba”

Luego de la positiva performance que alcanzaran en las PASO el fin de semana en General Pueyrredón, el edil Daniel Rodríguez quien integra en el tercer lugar la lista de candidatos a concejales, se prestó a un diálogo mano a mano con “el Retrato…”. El edil enfatizó que Unidad Ciudadana tiene una identificación realmente propia y fuerte. Entiende también que “hoy medio país está en manos de Durán Barba” y que no tiene ninguna duda que “Cristina ganó”. Sobre las “disidencias internas”, afirmó que “en las Paso uno puede llegar a autorizar o permitir algún grado de disidencia, para mí el planteo de corte de boleta es una cosa muy grave que deja huellas profundas”. No tuvo dudas en afirmar que con Unidad Ciudadana ha nacido una nueva forma de hacer política, y que la impronta vecinal desaparecerá como partido.

Esperaban ustedes llegar a superar los 70 mil votos?

Si, nosotros teníamos mucha esperanza, trabajamos para eso. En realidad lo que no debemos dejar de lado es que a pesar de algunas cuestiones que nos ponen en el escenario, por ejemplo la fuerza de Cristina Fernández, esta es una fuerza política nueva, es la realidad. Es una fuerza que tuvo sus discusiones con otros compañeros encaminados en el mismo sentido pero con diferencias hacia la conformación de la lista. Por lo tanto me parece que haber despejado el camino, sacar más de 70 mil votos, haber dejado en el camino a sectores del vecinalismo muy fuertes en la impronta del kirchnerismo de los últimos años, le da una personalidad y una identificación muy clara a la lista como base para octubre.

No tuvo dudas en afirmar que creen que en octubre “podemos aumentar el caudal de votos. Creo que hay que tener una actitud abierta, a mí siempre me parece que aquellos compañeros que plantearon otras cuestiones como por ejemplo nuestro compañero coyuntural como fue Albarracín; creemos que tenemos que tener una discusión seria y ponernos en un planteo de Unidad Ciudadana. El resto de otros compañeros que también han tenido su disidencia o no, también hay que hacer una discusión muy amplia. Además también se va a poner a prueba definiciones hacia el futuro, no se puede andar dando vuelta”

“El corte de boletas deja huellas muy profundas”

Al referirse a las “disidencias internas”, Rodriguez afirmó que “en las Paso uno puede llegar a autorizar o permitir algún grado de disidencia, para mí el planteo de corte de boleta es una cosa muy grave que deja huellas profundas. Me parece que mas allá de eso uno cree que no puede unir los otros cabos. Seamos reales, por eso yo puse el ejemplo de Acción Marplatense o el vecinalismo antes porque ha tenido mucha injerencia en la vida política del kirchnerismo. No nos olvidemos que en 2015 no tuvimos identificación en las boletas, fue un frente marplatense que tenía como eje fundamental a uno de los partidos locales. Ese partido ya se definió, está en otra cosa, en otro proyecto, tiene otra identidad y otro partido político. Por eso a nosotros nos abre todo un campo que muchos en el peronismo hemos buscado y que es una identificación realmente propia y fuerte. La otra discusión es en el seno del Peronismo, me parece que el Peronismo ha sido muy claro con respecto a dónde está.

Van a llamar a la unidad a aquellos compañeros que cuando se armó la lista de Unidad Ciudadana quedaron afuera? Han tenido dialogo, se acercó alguno?

Yo no lo tuve, no sé si otro de los compañeros lo ha tenido. Obviamente que estamos absolutamente abierto el dialogo, jamás se puede dejar de discutir con un compañero por mas disidencia que uno tenga.

“Unidad Ciudadana es una conceptualización nueva y distinta de la política”

“ Ahora vamos a descansar un par de días– dijo cuando “el Retrato…” le preguntó acerca de las discusiones que se vienen pensando ya en octubre – Creo que lo primero es una evaluación de lo sucedido. Nosotros no nos debemos olvidar que esto es una fuerza política que nace en Arsenal a través de un discurso de Cristina y una conceptualización nueva y distinta de la política, con otros criterios, poniendo al ciudadano como eje principal, haciendo una crítica muy fuerte a las estructuras de los partidos y de los gremios, de las organizaciones empresariales. Para mi Cristina es un mensaje de una profundidad política para cambiar la matriz del poder en Argentina. A dos meses de eso esto recién empieza.

Qué análisis hace frente a los números y resultados de las últimas horas? Hoy escuchaba a Anibal Fernández que decía que están 6 mil puntos arriba y que se puede extender.

Yo te voy a decir algo que a lo mejor suena fuerte, pero lo que se visualiza en estos hechos es que hoy medio país casi está en manos de Durán Barba, estas son todas operaciones, ¿Cuál es el objetivo de esta operación? Que Cristina ganó, ninguno de nosotros tiene dudas.

Consultado los motivos por los cuales la gente le sigue creyendo a Cambiemos, resaltó que se debe a que “hay un posicionamiento que tampoco es nuevo en la Argentina, el que quiere llamarlo lo llamará grieta o como quiera, pero acá hay una gran discusión de dos grandes sectores de la política nacional: Movimiento social y popular, peronistas, socialistas, organizaciones de todo tipo…y otro sector, para nosotros centralizado en la corporación sobre todo mediática y económica que pulsa desde hace 100 años con esto.

Lo van a poder sostener este marketing político que están haciendo?

Desde mi punto de vista no; pero ellos van logrando objetivos coyunturales, no les importa la Patria, no les importa el destino de Nación, les importa lo coyuntural. Si fuera otra época…capaz que en mi época estaríamos hablando de la sinarquía, quizá hoy no está muy identificado esto, pero que evidentemente tienen un mandato yo no tengo duda. El presidente de la Nación, si habla de la democracia, con una ínfima cantidad de votos, salga el domingo a festejar un triunfo que sabemos que no fue.

Sabe hoy que no fue, ayer no lo sabía…

Peor todavía! Si vos sos presidente de la Nación vos no podes manifestar una cosa cuando no tenes seguridad. Yo tengo la tarea de ser un humilde concejal y no puedo decir cosas que a lo mejor después me toca retractarme..Estamos hablando del presidente de la Nación, no estamos hablando de cualquiera. Acá me parece que esto está planteado así,hay un sector del pueblo argentino que de alguna manera acompaña todo esto y no le importa esto de la institucionalidad. Otra de las discusiones es la política si, la política no, el Estado sí, y el Estado no.

Convencido que la impronta vecinal habrá de desaparecer

En relación a la impronta vecinal que existió y en Mar del Plata Acción Marplatense fue su abanderada, cuando se lo indagó si desaparecerá o se va a mantener así, fue contundente “estoy convencido que desaparecerá. Lo que hay que hacer ver en esto es que hay algunas cosas que nosotros ya empezamos a suplir de nuestro espacio político: algo más vecinal que una organización política no debe haber. No hay que confundir porque se sea una organización con línea Nacional se olvida de los problemas cotidianos de los vecinos, al contrario. Nuestro rol como concejales es trabajar en este último eslabón, el eslabón más sensible de la cadena.

Si se metieron en ese segmento del vecinalismo es porque no le dejaron espacios, Hacen ustedes, los políticos, un mea culpa..

Hubo errores, por eso estamos hablando de Unidad Ciudadana, por eso estamos hablando que la matriz de la política. Pongámonos si querés a analizar partido por partido. Olvídate del Peronismo, hablemos del radicalismo, del socialismo, que ha pasado? No quedó nada! Esto hay que reconstruirlo en la Argentina. Esto me pareció, no sólo muy inteligente, es muy audaz. Me parece que es un rumbo al que hay que llegar. Yo vengo del sindicalismo, que nos está pasando? Es terrible no poder llegar a discutir esta situación con muchísimos damnificados, millones. Me parece que se viene un cambio, una discusión de estructura, una discusión de una impronta de una Argentina distinta. Vos me preguntas a mi y me parece que es una discusión casi como la que podría haber dado Perón en el 46, un planteo con un proyecto muy profundo, muy amplio, a corto y mediano plazo. Me parece que nosotros tenemos la obligación desde Unidad Ciudadana de hacer eso. Para mí se confunde el que cree que Unidad Ciudadana es un eslogan, un nombre o una lista. Unidad Ciudadana es una propuesta política para el país en profundidad.

Eso va a depender de ustedes, arrancando por el concejal, pasando por la provincia….

Por eso cada uno de nosotros tiene una función, es una expresión en el poder. Esto es lo que se va a ver de aquí en más, es una gran discusión. El planteo en el peronismo está acá.

Cree que el peronismo murió?

No! Está más vivo que nunca

Le pregunto Peronismo…. Ya que si uno mira existen aún muchos dirigentes o históricos peronistas, prsonas que levantaron más la bandera de Perón que de Kirchner..

Esto es simbólico, es como el PJ. En el 2005 ya pasó, Chiche Duhalde expresó el PJ, Cristina expresó FPV, no llegó ni al mínimo el PJ. ¿Por eso se murió el Peronismo? No!, para nada. Perón qué hablaba del PJ? 6 meses antes de las elecciones y 6 meses después, es una cosa eventual la estructura como partido. El peronismo nunca apostó a la partidocracia.

“Nos está faltando estar más cerca de la gente”

Que le está faltando al kirchnerismo, Unidad Ciudadana…como quieras llamarlo, para que Mar del Plata le preste atención? ….esta es una ciudad que le ha sido esquiva de por vida al Peronismo.

Me parece que el estar más cerca de la gente que es lo innato en el peronismo. Visualizar los cambios profundos que tiene esta ciudad en lo social y económico, visualizar la crisis estructural. Yo soy uno de los que digo que está destruida como matriz de gobierno comunal, no sólo como gestión de un determinado partido político, yo creo que esta hecho pelota como matriz organizativa que da respuesta institucional a la respuesta de los ciudadanos. Agarrar secretaria por secretaria y te vas a dar cuenta.

Preguntado sobre los “por qué” los marplatenses deberían acompañarlos de acá a octubre, el dirigente kirchnerista respondió: “Yo creo que hay cuestiones claras, esta gestión y estilo llevada adelante por Arroyo ha fracasado terriblemente, por lo tanto alguien que con la personificación de Arroyo, pero con otro nombre como lo es Vilma Baragiola, es muy difícil que pueda hacer una continuidad distinta. Nosotros decimos que Vilma es Arroyo, como Vidal es Macri.

El radicalismo de Vilma es lo mismo que Arroyo con su Pro o Agrupación Atlántica?

Hasta ahora sí, yo no vi nada distinto. Vilma tuvo obligaciones como concejal y acompañó el bloque de Cambiemos, tuvo obligación como Secretaria de Estado y la verdad no hizo modificaciones de ninguna índole distintas a las de Arroyo. Arroyo anoche estaba con Vilma festejando y son Cambiemos. La gente tiene para elegir, Cambiemos en Mar del Plata fue eso que vimos en estos dos años.

Cree que el radicalismo está a punto de desaparecer o ha desaparecido?

Si. Hay que visualizar las discusiones que son públicamente manifiestas por sectores del radicalismo. Además del orgullo que tenemos del sector del radicalismo, nada menos que Alfonsinista este acompañando esta experiencia política. Porque eso te marca una línea ideológica en el país

Se refiere a Moreau?

Si, y a Chucho Páez. No tengo dudas que esto te marca en donde estamos parados.